El PNB adverteix a Rajoy que mentre segueixi vigent el 155 a Catalunya no compti amb ells

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha denunciat el "autoritarisme" del "ranci nacionalisme espanyol" i ha demanat que bandegi "l'amenaça i la coacció" si vol comptar amb la formació jeltzale. Segons ha advertit, "ni les alertes taronges 'per vent fort de Rivera'" van a fer canviar de postura del seu partit en contra del 155.

D'altra banda, ha demanat a ETA que, "després embrutar el nom i la causa basca" durant dècades i "a punt de baixar definitivament la persiana", assumeixi "la seva tràgic llegat i la injustícia dels seus actes".

Durant la seva intervenció en l'Aberri Eguna, que ha congregat a la militància del PNB a la Plaça Nova de Bilbao, i al qual han assistit l'alcaldessa de Calella i responsable de Relacions Institucionals de PSeCAT, Montserrat Candina, i el diputat i portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, el president de la formació jeltzale ha assegurat que la seva formació es troba, en l'actual situació política, "mantenint la vela, tot i les alertes taronges".

"Ni les alertes taronges 'per vent fort de Rivera' (en al·lusió al líder de Ciutadans), ni les grogues o fins i tot les vermelles ens van a fer canviar de postura. La nostra posició és clara i és una qüestió de principis: amb el 155 no juguem", ha assegurat.

En aquest sentit, ha advertit que "la mera existència del 155 i l'aplicació que s'està fent d'ell a Catalunya són un atac també a Euskadi" ia la seva "idea de l'autogovern". Per això, ha precisat que desitja "que els autogoverns català i basc estiguin exclusivament en mans dels seus legítims i legítimes representants".

"Nosaltres no volem gent a la presó per defensar idees polítiques. Nosaltres no volem que siguin els jutges els que, per sobre de la voluntat popular, decideixin qui pot governar i qui no. El que està passant a Catalunya és molt greu. 'Els volem a casa ja, ja!", ha reclamat.

Ortuzar ha dit ser conscient de la "complicadíssima situació política que viu l'Estat". "Som conscients que si tot va malament en aquesta crisi hi ha 'pescadors de riu regirat', en riu de Rivera, que volen enfilar al poder, i que això seria també molt dolent per a Euskadi", ha argumentat.

També ha considerat "dolent" el nacionalisme "espanyol ranci que ha reviscut en aquests últims mesos". "I ho diem nosaltres, que portem amb orgull l'adjectiu de nacionalista en el nostre nom", ha criticat.

Ha apuntat, però, que "una cosa és un nacionalisme en positiu, que reivindica la seva, sense qüestionar els altres", i una altra "molt diferent" un nacionalisme "negacionista", que "per afirmar-ha de dominar als altres que l'envolten ". "Això no és nacionalisme, és autoritarisme. I això és el que estem tristament veient a l'Espanya d'avui. I no ens agrada. Ens repel·leix", ha censurat.

Ortuzar s'ha referit a l'acte en què quatre ministres del Govern van acompanyar l'himne de la Legió durant el desembarcament i trasllat del Crist de la Bona Mort. "Heu vist el vídeo dels quatre ministres cantant l'himne de la Legió? Si teniu un moment de baixada, ponéoslo perquè us aneu a riure un munt", ha dit.

El líder del PNB ha confessat que, després de riure, li va entrar "una mala llet enorme", perquè "què pinten quatre ministres d'un Govern democràtic cantant a plens pulmons l'himne de la Legió, probablement el cos de l'Exèrcit espanyol de més infausta memòria ". Per això, s'ha preguntat si "aquesta és l'Espanya què volen, això és on volen que estiguem?". "No ens agrada, no ens agrada!", Ha dit.

Després d'insistir en la "responsabilitat" dels jeltzales, ha advertit que "qui vulgui comptar amb el PNB" s'ha de "deixar de prendre decisions que portin a la política a l'excepcionalitat", així com "deixar d'humiliar una gran part de la societat catalana amb accions o declaracions insultants". "Cal desterrar l'amenaça i la coacció. Per exemple, no sé qui creu que milloren les coses anunciant un recurs contra els pressupostos bascos. Quina manera de fer amics", ha afegit.

A més, "encara que sembli ara impossible", ha afirmat que "cal obrir vies de diàleg amb les actuals institucions catalanes" per "afavorir que es constitueixi com més aviat el Govern de la Generalitat". "Cal normalitzar la interlocució amb Catalunya, cal substituir les actuacions judicials per trobades i decisions polítiques. Cal assumir que Euskadi i Catalunya són realitats nacionals que mereixen respecte al seu autogovern. Si volen que les coses vagin per aquí, el PNB sabrà aportar tot el que està en la seva mà", ha afegit.

El president del PNB ha assegurat que, l'actual moment, ha de "moure a una profunda reflexió" i "després, actuar en conseqüència", perquè "l'exterior" afecta Euskadi, que "no és una illa". "Protegir el nostre, defensar el que s'ha aconseguit fins ara, vigilar perquè l'autogovern basc perduri davant de possibles amenaces. Aquest serà el nostre desafiament. Agafar fort el que tenim i fer-nos forts amb el que tenim", ha explicat.

Ortuzar ha assegurat que si l'any passat advertia que "mai els territoris bascos havien estat tan a prop els uns dels altres", ara que s'ha arribat "tan lluny", el PNB vol "seguir avançant". "Sense canvis que ens portin a despistar o pitjor, a retrocedir.

"Construir i avançar sobre el que tenim al Parlament basc amb el Nou Estatut de autogovern. En això estem, consolidant el canvi", ha indicat.

ETA VA UNA CRISI MORAL A LA SOCIETAT





Ortuzar ha tingut paraules per a ETA, "a punt de desaparèixer per sempre", i ha assegurat que la societat basca "vol i ha de tancar les ferides del passat per poder aspirar a un futur en pau i llibertat". Per això, ha desitjat que "aquest sigui l'últim Aberri Eguna en el qual es faci referència a ETA".

"Al llarg de tota la nostra història hem estat radicalment oposats a la violència d'ETA. També per raons polítiques, però sobretot per motius ètics. Es pot morir per una idea, però mai matar per ella", ha manifestat.

Ortuzar ha advertit que la violència d'ETA, "a més de mort, dolor i desolació" va causar "una crisi moral en la societat". També, ha afegit, "ha embrutat el nom d'Euskadi i de la causa basca durant dècades a l'ajuntar-se amb un sigle que terroritzava aquí i fora d'aquí en nom del poble basc".

"Ara que estan a punt de baixar definitivament la persiana seria bo que assumissin amb claredat el seu tràgic llegat i la injustícia dels seus actes", ha emplaçat.

S'ha felicitat per que, "afortunadament ETA passa ja a ser història, part de la història negra d'aquest país" que "en els últims 200 anys ha viscut més en el conflicte i la violència que a la llibertat".

Per això, creu que la societat basca "mereix un futur en pau i llibertat", alguna cosa al que el PNB es "dedicarà en cos i ànima com a partit".

No han faltat, en el discurs del president del PNB, al·lusions a la violència de gènere, que ha rebutjat, o "unes pensions dignes" ia la necessitat de "emancipació" dels joves. Finalment, ha apostat per construir una Euskadi "en vermell, verd i blanc", reflex de la "identitat nacional, natura indòmita i d'una societat que estima la pau".