L'ANC organitza una manifestació a Berlín per demanar que deixin anar a Puigdemont

Manifestació de l'ANC a la Porta de Brandenburo, a Berlín (ANC)





Centenars de persones s'han manifestat aquest diumenge a Berlín per reclamar l'alliberament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, empresonat a la presó alemanya de Neumünster des de la setmana passada.

La mobilització, convocada per l'ANC Berlín i el CDR de Berlín sota el lema 'Per una solució política: llibertat presos polítics catalans', ha començat cap a les 12.00 hores a la Porta de Brandenburg i ha recorregut el centre de la capital alemanya per demanar que la justícia alemanya no extradeixi Puigdemont.

Els manifestants han portat estelades i cartells demanant la llibertat Puigdemont en alemany, i han cridat consignes a favor de l'expresident i de la resta de presos sobiranistes, com 'Freiheit Puigdemont' ( 'Llibertat Puigdemont' en alemany), 'Puigdemont, el Nostre president ',' Llibertat presos polítics 'i han cantat' Els segadors '.