Moren tres esquiadors espanyols i dos més resulten ferits en una allau a Suïssa

Equip de rescat durant la recerca dels esquiadors espanyols (EFE)





Tres esquiadors espanyols han mort i dos han resultat ferits de caràcter lleu després d'una allau de neu registrada aquest dissabte al cantó de Valais, a Suïssa, segons ha confirmat aquest diumenge la Policia local. Els espanyols formaven part d'un grup turístic i estaven esquiant quan van ser sepultats per la neu.

Tots els membres del grup feien servir dispositius de detecció per a víctimes d'allaus, el que va permetre que els dos esquiadors lesionats foren localitzats i traslladats en helicòpter a l'hospital.

Fonts del Ministeri d'Afers Exteriors han informat a l'agència Efe que el consolat espanyol a Ginebra està en contacte permanent amb les autoritats suïsses i amb els afectats.

L'allau es va produir al final de la tarda de dissabte entre el sector de Fiesch i l'estació d'esquí de Fiescheralp. Els serveis de rescat van haver de suspendre la recerca a última hora d'ahir pel mal temps, i fonts policials estan donant les tasques de recerca per acabades.

L'operació de recerca es va iniciar poc després de l'incident, quan els serveis de socors van ser advertits per telèfon que diverses persones havien estat arrossegades per la neu per un testimoni que formava part d'un altre grup que amb prou feines va poder evitar l'allau.

Hi va haver d'interrompre durant la nit a causa de les males condicions meteorològiques, que durant unes hores van impedir que helicòpters sobrevolessin la zona, ha indicat el portaveu de la Policia de Valais, Mathias Volken, a l'agència suïssa de notícies Ats. Els equips esperen aquest matí l'ordre per reprendre la recerca.

Les primeres informacions apuntaven que els cinc espanyols estaven realitzant una travessia amb pell de foca en un sector fora de pista quan van ser sorpresos per l'allau.

Les autoritats suïsses havien alertat aquesta setmana de l'alt risc d'allaus a la zona.