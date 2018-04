Més de 700 treballadors de Bankia han sortit ja amb l'ERO

Un total de 702 treballadors han sortit ja en compliment de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que està aplicant Bankia per la seva fusió amb BMN.









En concret, 197 treballadors van abandonar l'entitat el passat 10 de març, dos el dia 15 i un total de 503 empleats han sortit de Bankia amb data efectiva del 31 de març.





Les fonts consultades esperen que a partir d'aquest dilluns comencin els trasllats per mobilitat geogràfica, tant els sol·licitats voluntàriament com aquells necessaris per quadrar el personal de les oficines que queden obertes.





En aquelles regions on no es va arribar a la xifra necessària de sortides voluntàries, Bankia té previst obrir un nou i últim termini per acollir-se a les mesures de mobilitat geogràfica.





Aquesta opció només estarà disponible en aquelles regions on no es va cobrir l'excedent d'ocupació entre sortides i mobilitats geogràfiques, situació que es dóna principalment a Andalusia i Balears, i els sol·licitants podran seleccionar fins a tres possibles destins.





L'ERO, que oferia 1.585 sortides voluntàries, va rebre finalment 2.180 sol·licituds d'adhesió. Els termes de l'acord, tot i això, preveuen 217 baixes voluntàries addicionals que Bankia podria concedir i la sortida de 198 treballadors que es troben en excedència, de manera que el nombre màxim de baixes previst ascendeix a 2.000.





L'acord contempla prejubilacions a partir dels 55 anys -54 anys a Andalusia, Múrcia, Alacant i Balears- amb el 63% del salari brut i una prima en funció de l'edat.





Les baixes incentivades, per la seva banda, tindran una indemnització de 30 dies per any treballat, amb un límit de 22 mesos, a més d'una prima de 2.000 euros per cada tres anys de prestació de servei.





Es preveu que l'ERO conclogui el 30 de setembre del 2019.