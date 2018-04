El tai-txi podria resultar més beneficiós que l'aeròbic per controlar dolors crònics

Sessió de tai-txi en un parc de Barcelona





Investigadors de la Universitat de Tufts a Boston (Estats Units) han descobert que el tai-txi aporta beneficis similars i fins i tot superiors que l'exercici aeròbic a aquells afectats que presenten dolor crònic o fibromiàlgia.

Així es desprèn dels resultats d'un estudi publicat a la revista 'British Medical Journal' (BMJ), que posa de manifest la necessitat de reconsiderar quin tipus d'exercici és més efectiu per a aquests pacients. En el cas de la fibromiàlgia, que afecta un 2-4 per cent de la població, es caracteritza per un dolor corporal generalitzat que també pot causar cansament, rigidesa muscular, problemes per dormir o depressió.

Actualment l'exercici aeròbic s'aconsella com a tractament estàndard per a pacients amb dolor crònic, però a molts d'ells els resulta difícil complir amb aquestes recomanacions per la fluctuació i intensitat dels seus símptomes.

I encara que alguns assajos havien suggerit que el tai-txi alleuja el dolor i millora la salut física i mental en pacients amb fibromiàlgia, els investigadors argumentaven la necessitat de dur a terme assajos més amplis i rigorosos que confirmessin aquests beneficis.

Amb aquest objectiu, els investigadors de Tufts van avaluar a 226 pacients amb fibromiàlgia que no havien participat en cap programa de tai-txi o un altre tipus de teràpia alternativa en els últims sis mesos. Els participants tenien una edat mitjana de 52 anys, el 92 per cent eren dones, el 61 per cent eren de raça blanca i de mitjana portaven 9 anys amb dolor.

A l'inici de l'estudi van completar un qüestionari per conèixer l'impacte de la fibromiàlgia (FIQR), en el qual es puntuen els símptomes físics i psicològics de la malaltia, així com la intensitat del dolor, la funció física, el cansament, la depressió, l' ansietat i el benestar general.

Després, els participants van ser assignats de forma aleatòria a completar un programa d'exercici aeròbic supervisat, dues vegades per setmana durant 24 setmanes, o quatre programes diferents de tai-txi, amb una o dues sessions setmanals durant 12 o 24 setmanes.

Els canvis en les puntuacions de la simptomatologia es van avaluar a les 12, 24 i 52 setmanes, mentre que durant l'estudi van permetre als participants continuar amb la seva medicació habitual.

Les puntuacions en el qüestionari FIQR van millorar en els cinc grups de tractament i en cada avaluació, però els participants que van fer tai-txi van millorar significativament més que el grup d'exercici aeròbic després de 24 setmanes. A més, el tai-txi també va mostrar un major benefici en comparació amb l'exercici aeròbic quan es feia amb la mateixa intensitat i durada (dues vegades per setmana durant 24 setmanes).

NOTABLE MILLORA DESPRÉS DE 24 SETMANES





Els que van participar en els programes de tai-txi durant 24 setmanes van mostrar millores més grans que els que el van rebre durant 12 setmanes, però en canvi no hi va haver un augment significatiu del benefici en aquells que van fer tai-txi dues vegades per setmana, davant dels que ho van fer només un.

A més, els efectes del tai-txi van ser consistents en tots els casos i no es van informar esdeveniments adversos greus relacionats amb la seva pràctica.

Malgrat a la troballa, els investigadors apunten a diverses limitacions d'estudi, com el fet que els participants sabessin que el programa en què ells participaven era diferent al que assistien altres pacients que ells coneixien, el que va poder influir en la seva valoració dels símptomes a mesura que avançaven.

"El tractament ment-cos que ofereix el tai-txi pot considerar-se una opció terapèutica en el tractament multidisciplinari de la fibromiàlgia", conclouen els autors.