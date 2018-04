Perdoneu-los

En aquesta suposadament gloriosa època del lliure mercat, en la qual l'activitat més important és la mobilitat de coses, mitjançant el pagament de tot -serveis, productes, diners inexistent físicament- la consciència de l'espiritual s'ha convertit en una cosa gairebé extinta.

Per frustració dels capitalistes extrems, la felicitat no ha estat aconseguida per la majoria de la humanitat que ara per ara pateix fam, és víctima de tota mena de violacions als drets més elementals i fins i tot els que amb petites almoines -beques, salari per treball domèstic, rebosts en èpoques de furor massiu- tenen el privilegi de continuar la seva existència física, ho fan carregant a les seves espatlles la inquietud de la impossibilitat de la seva transcendència [1].

L'anhel de canviar l'estatus social no és una novetat de la modernitat, els pobles de Galilea, Palestina, Judea i fins i tot els no hebreus desitjaven una existència equitativa, on la millor distribució de la riquesa permetés als seus ciutadans transcórrer pel planeta amb les millors condicions d'higiene, salut i convivència en comptes de violència per part dels soldats i funcionaris no només de l'imperi de llavors sinó dels mateix representants d'ells mateixos com serien els líders espirituals i polítics els que en un procés carregat d'imperfeccions i perversitat, arribar a l'extrem de matar a qui sense fer mal a ningú -enseñaba, guaria, redargüía- va ser traït, vexat, humiliat, lacerat i finalment sotmès la mort mes humiliant de l'època.

Avui els responsables de la política mostren cada dia la seva incapacitat d'entaular un diàleg honest amb els seus pobles i als comerciants els importa molt poc satisfer els seus clients.





Quan l'empresa de classe mundial li talla la llum, després d'imposar-li la càrrega d'una tarifa impossible de cobrir considera que potser el client té la raó? [2] He vist funcionaris de finestreta del banc on Vostè protegeix el producte de la seva feina o de la seva pensió, que fan esperar als usuaris més d'una hora només per respondre al reclam d'una velleta de la tercera edat "Quéjese l'corporatiu a veure si així ens manen més personal" es queixa o es queda callat i torna l'altre dia amb algú que li doni suport perquè no van considerar vàlid el document d'identitat que la senyora presentava? [3] Sabia Pilat l'origen d'una inconformitat popular que va moure la massa a demanar l'alliberament de Barrabàs? Quants éssers humans arriben a llocs d'influència col·lectiva sense la menor idea del que és justícia? Com és que el despotisme va deixar de ser una mena de virus dels empleats públics per emmalaltir també als de les grans empreses transnacionals?

Potser la clau estigui en la primera de les últimes set frases que Jesús de Natzaret va pronunciar durant l'etapa terminal de la seva vida "perdona'ls perquè no saben el que fan" Sap el que fa un coordinador de electoral que tracta amb menyspreu, empeny i fa mal a un ciutadà desitjós d'acostar al seu candidat? Sabien el que feien els membres de l'equip de campanya que no van poder impedir l'homicidi de Luis Donaldo Colosio? Saben el que fan els usuaris de xarxes que irresponsablement difonen notícies prefabricades pels comerciants de la política? Com poden els que aspiren conduir el destí de Mèxic entrar "en un autèntic diàleg que s'orienti eficaçment a curar les arrels profundes"? [4]

Per als qui amb orgull s'autodenominen ateus i per tant minimitzen la transcendència de la vida d'un Jesús que la setmana passada va ser recordat a tot el planeta, tot el que ara passa és justificable perquè al capdavall com va afirmar Bertrand Russell el 1925 quan morin es podriran i res del seu propi ego sobreviurà; però i atès que d'acord amb diverses proves històriques i tot dels que no creuen aquest sacrificat va demostrar que es pot vèncer la mort [5], demostrant que la vida si és una opció i per tant val la pena començar a evitar la deslleialtat, la mala fe, la ignorància i tot allò derivat d'un existencialisme consumista que col·loca com Déu als guanys pecuniàries i justifica l'actuar pervers i criminal.

Als que es vanen de ser periodistes els ajudaria molt la lectura de les indagatoria de Josh McDowell, qui va iniciar les seves investigacions per demostrar el mite de la resurrecció del Jesús de Natzaret, assenyalant al final de les mateixes: "Després de més de set-centes hores de estudiar aquest tema i minuciosament investigar el seu fonament, he arribat a la conclusió que la resurrecció de Jesucrist és un dels més malvats, mal intencionats, despietats enganys mai impostos a les ments dels homes o es tracta del més fantàstic fet de la història."

Després d'acabat el recés laboral de la Setmana "Santa" enmig de l'apurada vida que ens imposa el existir consumista, Vostè pot ser part d'aquesta reflexió a partir del fet que el crucificat del Gòlgota morir perquè les faltes i desordres de tots , tot i els que no saben el que fan, fossin perdonats.

[1] "Mentre no es resolguin radicalment els problemes dels pobres, renunciant a l'autonomia absoluta dels mercats i de l'especulació financera i atacant les causes estructurals de la iniquitat, no es resoldran els problemes del món (...)" Papa de l'església catòlica "Francesc". [2] Si Vostè és víctima d'aquests monopolitzadors de l'energia, solliciti suport de l'Assemblea Nacional d'usuaris de l'Energia. [3] Valdria la pena als amos i directius de Santander o Banamex, fer una volta per les seves sucursals de Coyoacán perquè veiessin el que aquí passa. [4] Papa Francesc [5] Buda és mort. Mahoma és mort. Moisès és mort. Confusio és mort. Però, d'acord amb el cristianisme, Crist és viu. "Teòleg RC Sproul en estudis dels evangelis i fonts externes sobre la resurrecció de Jesucrist.