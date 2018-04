Rivera es va reunir en secret amb Sarkozy

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, es va reunir el passat mes de gener a Madrid amb l'expresident francès Nicolas Sarkozy en presència d'un empresari d'una de les grans firmes de l'Íbex-35, una trobada que no es va fer pública en el seu moment.





Aquesta reunió s'emmarca en l'estratègia de Rivera de cercar referents en la política internacional i coincideix amb els dies en què la dona de Sarkozy, la cantant Carla Bruni, va actuar a Madrid, informa 'El Confidencial'.





Sarkozy va ser detingut a finals de març per a ser investigat per un suposat finançament líbia en la campanya electoral presidencial de 2007.









En els últims mesos, el líder de Cs s'ha vist amb exministres i ex primers ministres de diferents països, així com amb responsables d'empreses com Telefónica, Endesa i Iberdrola, com són José María Álvarez-Pallete, Borja Prado i Ignacio Sánchez Galán, respectivament.





Rivera busca referents polítics en altres països europeus i, segons fonts pròximes, el seu preferit a França és l'actual president, Emmanuel Macron, que procedeix del Partit Socialista francès.





També ha coincidit amb l'exprimer ministre del país veí Manuel Valls, implicat en la crisi política catalana.