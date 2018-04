Mor la dona de Fèlix Millet

Marta Vallès en el judici del cas Palau





La dona de l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, Marta Vallès i Guarro, ha mort aquest diumenge als 82 anys d'edat.





Vallès va ser jutjada per l'espoli de l'entitat com a responsable civil i condemnada a pagar 6,4 milions d'euros, tot i que la condemna no és definitiva perquè els advocats van recórrer al Tribunal Suprem.





La cerimònia de comiat de Marta Vallès té lloc aquest dimarts 3 d'abril a les 13.30 hores al tanatori de Ronda de Dalt de Barcelona.





Marta Vallès va declarar en el judici del cas Palau el 20 de març de 2017 juntament amb les seves filles Clara i Laila Millet i la dona de Jordi Montull, Mercedes Mir.





La dona i les filles de Millet van explicar que no els semblava estrany el nivell de despesa de la família i que creien que s'ho podien permetre causa de la situació patrimonial i el gran nombre de càrrecs que ostentava el pare.