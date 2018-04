Domènech proposa un Govern d'independents que agrupi al catalanisme

Xavier Domènech, president del grup parlamentari Catalunya a Comú Podem (EUROPA PRESS)





El líder de Catalunya en Comú Podem (CatECP) i coordinador general d'CatComú, Xavier Domènech, ha insistit en la seva proposta de crear a Catalunya un Govern format per independents si les formacions sobiranistes que ostenten la majoria al Parlament no arriben a un acord.

"Fa més de tres mesos de les eleccions i no tenim cap orientació real que hi hagi d'haver un Govern efectiu. Si ells no són capaços de donar cos a aquesta majoria, haurem de a brir un nou espai per a la construcció d'una majoria possible que ens permeti sortir del 155 ", ha defensat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Així, reivindica que el pròxim Executiu català "agrupi les diferents sensibilitats del catalanisme" i interpel·li a totes les formacions de la Cambra, tot i que preveu que Cs i el PP es autoexcluirían de la iniciativa.

Ha rebutjat centrar la discussió en el candidat a la Presidència - "Ara tot està concentrat en el candidat i no sortim d'aquí", ha recordat--, tot i que ha apostat perquè la Generalitat l'ocupi un representant progressista.

"Que Catalunya arribi a un gran acord de país que ens permeti parlar de tu a tu amb l'Estat i que no ens divideixi com catalans", ha aprofundit el diputat català.

Ha retret als grups independentistes que "estan més preocupats que algú els digui botiflers que no de buscar solucions" al bloqueig polític, i els ha demanat que admetin en públic el que assegura que diuen en privat.

Preguntat sobre els Comitès de Defensa de la República (CDR), ha rebutjat l'acció que duen a terme perquè "pot portar a expressions de conflicte violent".