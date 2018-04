Barcelona reobre l'àrea de gossos a la platja de Llevant

Barcelona obrirà l'àrea de gossos a la platja de Llevant quan comenci la temporada alta de bany aquest estiu, segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.





L'Ajuntament considera que les proves pilot realitzades els estius de 2016 i 2017, que van rebre 13.241 i 18.268 gossos respectivament, van donar bons resultats i acceptació, per la qual cosa es proposa consolidar aquesta àrea.





La platja per a gossos mantindrà la superfície de 1.250 metres quadrats i l'aforament per a 100 gossos, amb tanques en el perímetre de la zona per evitar que les mascotes puguin sortir.