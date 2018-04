S'ha acabat la festa, ara toca arribar a acords

Algunes persones s'incorporen ja als seus llocs habituals, després d'haver passat uns dies de vacances, ben merescudes per cert. Altres canviaran la seva rutina d'aquests dies per l'altra de les obligacions que els toquen, sense vacances algunes.





La tradicional mona de Pascual ha servit per marcar, a Catalunya, que s'ha acabat la Setmana Santa: festejos religiosos, -per als que siguin catòlics i els que no, doncs això, la tornada a la "normalitat" i els conflictes polítics que s'han deixat aparcats per uns dies esperant que un miracle solucioni la crisi política catalana.





Perquè no decaigui el fervor, els Comitès de la República han estat fent actes mediàtics amb talls d'algunes carreteres, i aixecant barreres als peatges per fer-se notar. Són els "comitès" de guàrdia. Altres s'han anat de vacances a Alemanya i de pas, aprofiten per manifestar-se i donar la nota. La majoria, no han perdonat les vacances, que per això estan.





En quin punt es troba el conflicte ?, en el mateix que abans de les festes, això sí, amb un rellotge que ha començat a marcar els dies que queden per a dues coses: l'elecció d'un nou candidat sense trampa i si això no es produeix, eleccions en dos mesos. Situació que només volen uns pocs, els que pretenguin treure beneficis a les urnes, encara que les arques, la veritat, no estan per a molts dispendis.





Les diferències entre els partits independentistes segueixen sent moltes i variades. Els d'ERC, estan fins a la barretina de donar suport candidats fallits i demanen que el proper sigui un que no tingui comptes pendents amb la justícia. Mentre una part del PDeCAT està per aquesta tasca, però, Puigdemont vol seguir amb el circ i no renuncia a ser el candidat sabent que no pot ni ha. Ni tan sols està disposat a renunciar a la seva acta, tampoc la seva majordom Comín, molt allunyat ja dels republicans que li retreuen la seva actitud i protagonisme.





Arribaran a un acord ?, és previsible, el problema pot estar en els vots de la CUP, que a aquesta no la baixen del burro i no canvia ni una coma de les seves reivindicacions. La solució, com ja s'ha apuntat està en els Comuns de Xavi Domènech que està boig per ser la clau del nou govern, sense voler-assabentar de les opinions dels seus "bases".





Ara sí, la solució està més a prop que mai: candidat o eleccions en dos mesos. No hi ha més alternatives i és com les llenties "que les preses o les deixes".