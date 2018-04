El Parlament aborda aquest dimarts si permet a Puigdemont delegar el vot

La Mesa del Parlament aborda aquest dimarts a partir de les 10 hores si accepta la petició de JxCat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pot delegar el seu vot en un altre diputat en els pròxims plens.





Fonts parlamentàries consultades han explicat que és un dels punts de l'ordre del dia de la reunió de la Mesa, un òrgan en el qual tenen majoria JxCat i ERC -dos membres cadascun-, i en el qual també estan representats Cs i PSC - dos i un, respectivament-.





La petició de Puigdemont genera polèmica ja que, fins ara, el Parlament sí que ha permès delegar el vot als diputats que estan en presons d'Espanya, però no s'ha trobat en la tessitura de decidir si accepta delegar per als diputats que es van anar a residir a l'estranger per no haver de comparèixer davant la justícia.





En els quatre plens que s'han celebrat en aquesta legislatura, els diputats que estan en centres penitenciaris espanyols han delegat el vot sense que ni els partits de l'oposició ni el Govern central ho hagin impugnat.





No obstant això, el Govern central sí va avisar fa unes setmanes que impugnaria qualsevol delegació de vot que fos per a diputats que estan a l'estranger: Carles Puigdemont i Toni Comín.





JxCat defensa que ara sí es donen les circumstàncies perquè Puigdemont delegui el seu vot sense generar impugnacions perquè recorda que, després de la seva detenció a Alemanya, l'expresident ja ha passat a disposició judicial i està "privat de llibertat".





INFORME DELS LLETRATS?





JxCat va intentar que Puigdemont delegués el seu vot en el ple de dimecres de la setmana passada, però com la petició va arribar només uns minuts abans de començar el debat i va generar molta revolada, va acceptar que el tema s'abordés en la reunió de la Mesa d'aquest dimarts.





Aquest dimecres Cs va demanar immediatament un informe dels lletrats, encara que fos verbalment, perquè es pronunciessin sobre si veien legal aquesta delegació de vot.





Com JxCat va retirar finalment la proposta no va fer falta l'informe, però està per veure si en la reunió d'aquest dimarts Cs i altres grups demanen de nou l'opinió dels juristes de la Cambra.





També és un incògnita la posició que esgrimiran els dos diputats d'ERC a la Mesa, Roger Torrent i Alba Vergés, ja que els republicans sempre s'ha mostrat partidaris de no prendre cap decisió que exposi a la justícia als membres de l'òrgan rector.