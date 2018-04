Ha mort Paco Camarasa, el llibreter que va impulsar la novel·la negra a Barcelona

Paco Camarasa a la porta de la llibreria Negra i Criminal (EFE)





El llibreter Paco Camarasa, que va impulsar la novel·la negra a Barcelona amb la seva llegendària llibreria Negra i Criminal i com a comissari durant dotze anys del festival BCNegra, ha mort als 68 anys, segons han indicat fonts del seu entorn.

Camarasa, nascut a València el 1950, va rebre el novembre passat la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de mans de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en reconeixement a la seva contribució a la vida literària de Barcelona, on va desenvolupar la seva carrera professional per transmetre la seva passió per la novel·la negra.

La capella ardent per Camarasa s'obrirà demà i el seu funeral s'oficiarà dimecres al tanatori de les Corts de Barcelona, segons les fonts.

Amb una àmplia trajectòria com a llibreter i especialista en novel·la negra, Camarasa va expressar el passat 21 de novembre, després de rebre la Medalla d'Or al Mèrit Cultural, la seva estima per Barcelona, ciutat que va definir com "creativa, avantguardista i culturalment desbordant".

Camarasa va fundar el 2002, al costat de la Montse Clavé, la llibreria especialitzada Negra i Criminal, que va romandre al barri de la Barceloneta tretze anys en actiu, fins a tancar el 2015.

La seva passió per la novel·la negra també el va portar a exercir durant dotze anys com a comissari del festival internacional BCNegra, fins l'any passat, quan va passar el relleu a l'escriptor Carlos Zanón.

En 2016, Camarasa va presentar Sang en els prestatges, un atles divulgatiu en el qual va traçar, de l'A a la Z, la història de la novel·la negra, amb els seus grans noms, les seves aportacions i les diferències per països i cultures.

En tancar la llegendària Negra i Criminal, Camarasa va deixar clar que ell i Clavé s'anaven contents: "Hem fet el que tocava fer, és a dir, de bons llibreters, amb bons llibres. Ens han fallat els consumidors, però no podem lluitar contra la comoditat i la manca de curiositat de la gent ".

La seva passió per la lectura també la va deixar patent davant Ada Colau, després de rebre la Medalla d'Or al Mèrit Cultural, quan va assegurar que la creació literària era "la droga més addictiva": "He pogut deixar de fumar, però mai deixar de llegir" .