Nens del programa CaixaProinfància





La "pobresa severa" sacseja la meitat de les famílies que acudeixen al programa CaixaProinfància, impulsat per la Fundació Bancària La Caixa de la mà de 500 entitats, per trencar el cercle de pobresa hereditària, ha explicat el director general de programes socials de la Fundació Bancària La Caixa, Marc Simón.

En declaracions a Europa Press, Simó ha explicat que el pla es desplega en el territori espanyol a través de 177 xarxes amb un "enfocament holístic" que té en compte els nens en situació de vulnerabilitat, les seves famílies, la comunitat, les entitats que poden prestar l'atenció i agents públics.

L'entrada al programa per a menors de 0 a 18 anys el porten a terme unes 250 entitats en tot el territori, que procedeixen a verificar els ingressos de la família seguint l'indicador de referència Iprem, establert pels pressupostos de l'Estat.

La "pobresa severa", que afecta nens i nenes que viuen en llars amb ingressos estan per sota del 40% de la renda mitjana, representa la meitat de famílies que entren en el programa, que l'any passat va arribar a 19.342 nens catalans i un total de 63.229 a tot Espanya.

REFLEXIÓ SOBRE ELS MODELS LABORALS

Simón ha lamentat aquesta xifra, així com el fet que el 32,5% dels pares dels menors compten amb una feina, ja sigui de tipus temporal (21,5%) o idenfinido (11%), el que ha de portar a una reflexió sobre els models laborals, ha observat Simón.

Del global, un 32,1% estan desocupats o bé són receptors de prestacions públiques com l'atur, un 33,5% estan desocupats, però no són receptors de prestacions públiques, i un 0,8% té feina per serveis puntuals.

LA MEITAT SÓN MONOPARENTALS I D'ORIGEN ESTRANGER

Una anàlisi de l'impacte del programa de la fundació, que enguany compleix deu anys, revela que la meitat de les famílies que accedeixen són monoparentals, que la meitat de les famílies són d'origen estranger a nivell global --al 66% dels casos a la ciutat de Barcelona--.

Si bé la meitat dels pares són d'origen estranger, el 87% dels nens a nivell global han nascut a Espanya, i només un 13% ho han fet fora, ha observat Simó sobre dades del programa a 2017.

Sobre el nivell d'estudis dels tutors, el 54,8% del conjunt té estudis primaris; el 26,6% no té formació; el 3,5% de Formació Professional (FP); el 13%, de Batxillerat, i un 2,1% compta amb estudis universitaris.

GAIREBÉ 50 MILIONS D'INVERSIÓ

El temps mitjà de prevalença dels nens en el programa és de 3,4 anys a la ciutat de Barcelona, on el 43% dels atesos ho fan per aconseguir un reforç educatiu; el 30% per oci i temps lliure; un 15%, per alimentació i higiene; un 10%, atenció psicoterapèutica, i un 2% per suport educatiu familiar.

El programa, que l'any passat va destinar una inversió de 49,9 milions, dels quals 13 a Barcelona, compta amb àmbits de reforç educatiu, oci i temps lliure, suport educatiu i familiar, atenció psicoterapèutica personal i familiar i de promoció de la salut amb diferents serveis en funció de la situació personal, així com alguns xecs d'ajuda per comprar material escolar, alimentació, ulleres i audiòfons.