Illa (PSC) afirma que amb la insurrecció hauria "enfrontament civil a Catalunya"

El Secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que, si persisteixen els actes que creu insurreccionals, "no és descartable que hi hagi un enfrontament civil a Catalunya", i ha cridat a les autoritats a garantir la mobilitat dels ciutadans en aquesta jornada de tornada de Setmana Santa, davant d'una possible acció dels Comitès de Defensa de la República (CDR) d'aixecar barreres en autopistes.





En declaracions als periodistes, Illa ha recordat als partits independentistes l'obligació de "formar com més aviat millor un Govern que respecti la legalitat, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia" i que pugui afrontar els problemes dels catalans.





En aquest sentit, ha valorat de manera positiva les declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'adjunt a la Presidència d'ERC, Pere Aragonès, en què descarten investir president al diputat de JxCat Carles Puigdemont, i ha considerat que "és un pas cap a l'acceptació, el principi de realitat i de realisme ".





Segons la seva opinió, el món independentista es debat entre dues pulsions: acceptar "el fracàs de la via unilateral i il·legal" i la de seguir persistint en una línia unilateral i il·legal que, segons ell, només ha portat caos i divisió a Catalunya.





"Ens agradaria que s'imposés la via més pragmàtica, més d'acceptació del fracàs de la via unilateral i il·legal i que es formi un Govern que accepti la legalitat vigent", ha dit Illa.