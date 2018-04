Jutgen dos homes a Barcelona per abusar d'una dona en una ambulància

L'Audiència de Barcelona jutja aquest dimarts a dos homes per presumptament haver abusat sexualment d'una dona dins d'una ambulància el 2015 mentre aquesta es trobava pràcticament inconscient pel consum d'alcohol.





El judici tindrà lloc a la Secció Cinquena contra Antonio R.R. i Roberto O.R. com a presumptes autors d'un delicte d'abús sexual, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, que demana set anys de presó per a ells.





Segons el relat del ministeri públic, els processats, treballadors d'una empresa d'ambulàncies, van ser requerits el 21 d'agost de 2015 per atendre una persona que estava sense sentit a causa d'un elevat consum d'alcohol i es trobava tirada a terra en la confluència entre els carrers Josep Tarradellas i Numància de Barcelona.





Van arribar sobre les 31/01 hores i van assistir a la víctima fins a les 01.57, moment en què van decidir traslladar-la a l'hospital Sagrat Cor per a la seva avaluació mèdica, però en arribar a l'encreuament entre els carrers Josep Tarradellas i Viladomat van parar l'ambulància -a les 02.03 hores- per "saciar" els seus instints sexuals davant l'estat de semiinconsciència en què es trobava la dona, segons la Fiscalia.





Van abusar d'ella fins que va despertar i va recriminar als processats el que estaven fent, detalla l'escrit d'acusació, que també assenyala que els acusats van dir a la dona que no digués res del que havia vist.





Ella els va demanar que la portessin a casa i els dos treballadors de l'ambulància es van comunicar amb la central del SEM a les 02.17 hores, que els va donar permís per no portar la dona a l'hospital si signava l'alta voluntària, cosa que va fer, i la van deixar a prop del seu domicili a les 02.32 hores.





A més de la pena de presó, la Fiscalia demana per als dos acusats inhabilitació per a ser elegits per a càrrecs públics durant el temps de la condemna, prohibició d'acostar-se menys de 1.000 metres o comunicar-se amb la víctima dos anys afegits a la pena que se'ls imposi, llibertat vigilada durant sis anys i una indemnització de 6.000 euros pels perjudicis morals.