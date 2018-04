Fundació La Caixa, la tercera major del món per volum d'actius, amb 24.000 milions

La Fundació La Caixa, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, es consolida com la tercera fundació mundial per volum d'actius, amb un total de 24.000 milions d'euros, segons l'anàlisi que ha realitzat l'Institut Coordenades sobre les principals fundacions filantròpiques de tot el món.





L'estudi s'ha centrat en aquelles fundacions que disposen de patrimoni propi que genera recursos que es dediquen a activitats filantròpiques de tot tipus i no s'inclouen les organitzacions que dedicades a la mateixa fi obtenen el seu finançament de fonts alienes.





Al capdavant de les deu fundacions del món amb més patrimoni està la Gates Foundation, amb 32.800 milions d'euros, seguida de Wellcome Trust, amb 26.300 milions.





Després del tercer lloc que ocupa la Fundació La Caixa, ja força distància en volum d'actius, se situen la Ford Foundation, amb 9.600 milions d'euros; Robert Wood Johnson Foundation, 8.630 milions; Fondazione Cariplo, amb 7.665.000; The William and Flora Hewlett Foundation, amb 7.330 milions; WK Kellog Foundation, amb 6.710 milions i la David and Lucile Packard Foundation, amb 5.783.000 d'euros d'actius.





L'estudi de l'Institut Coordenades ha analitzat també el potencial d'inversió anual de les fundacions, i en aquest camp la Fundació bancària espanyola el patronat presideix Isidre Fainé es manté igualment entre les més grans del món amb un pressupost anual de 510 milions d'euros.





La Gates Fundation segueix com a número u mundial amb una despesa anual de 3.420 milions d'euros, seguida de Wellcome Trust amb 1.398.000 d'euros.





Les fundacions nord-americanes Ford i Robert Wood dediquen recursos per sobre dels 400 milions d'euros a fins filantròpics cada any, seguides de les també nord-americanes Packard, Hewlett i Kellog, amb pressupostos superiors a 300 milions d'euros.





Les fundacions bancàries italianes Cariplo i San Paolo tanquen la llista amb inversions anuals per sota dels 200 milions d'euros.





La diversificació i solvència dels actius de la Fundació La Caixa són destacats en l'estudi de l'Institut, amb una cartera bancària amb actius com CaixaBank, Bank East Asia o Inbursa i una cartera industrial i de serveis en el qual hi ha participacions en empreses com Abertis , Cellnex, Gas Natural Fenosa, Saba, Suez, Telefónica o Vithas, entre d'altres.





Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Institut Coordenades, destaca que "el model Fundació Bancària La Caixa és paradigma de l'èxit en la transformació de les antigues caixes d'estalvis, en prioritzar la funció social per sobre d'altres condicionants financers. Gràcies a això l'Obra Social La Caixa és el pilar de l'acció filantròpica a Espanya ".