L'Estat es quedarà amb els 60.000 euros de fiança de Rovira pagats per ANC i Òmnium si segueix fugida

Els 60.000 euros dipositats al Tribunal Suprem per l'ANC i Òmnium Cultural que van evitar que la secretària general d'ERC Marta Rovira entrés a la presó a finals del passat mes de febrer, després de declarar davant l'instructor del cas del procés sobiranista, Pablo Llarena, seran adjudicats a l'Estat en els propers dies si aquestes associacions que van actuar com fiadoras no lliuren la investigada, que ha fugit a Suïssa.





Així s'assenyala en una diligència d'ordenació dictada per la lletrada de l'administració de justícia del jutjat de Llarena que ha estat donada a conèixer aquest dilluns i que dóna deu dies al tresorer de ANC, Manuel Padrós, que va ser qui va lliurar els diners, per que posi a disposició de la justícia a la seva confiada.





El termini per al lliurament de Rovira, el que possibilitaria la devolució dels 60.000 euros a Padrós, acaba aquesta setmana, ja que encara no s'han esgotat els deu dies assenyalats en la resolució segons han afirmat fonts jurídiques.





LA FIANÇA ES FA EFECTIVA





La decisió s'adopta en compliment dels articles 534 i 535 de la Llei d'enjudiciament criminal, que assenyala que en el cas d'incompareixença d'un investigat amb fiança davant la justícia el secretari judicial -actual lletrat de l'administració de justícia- d'assenyalar al fiador dels béns prestats en fiança perquè en el termini de deu dies "present al rebel".





De no fer-ho, com sembla ser el cas, es procedirà a fer efectiva la fiança, declarant-se adjudicada a l'Estat.

En compliment d'aquesta norma la secretària del jutjat de Llarena va dictar una diligència d'ordenació al començament de la setmana passada després de constatar que Rovira no s'havia presentat al Suprem passat 23 de març, dia en què havia estat citada per comunicar-li el seu processament per rebel·lió i malversació de fons públics juntament amb una altra vintena d'implicats en aquest procediment.