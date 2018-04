Ana Rosa contesta Puigdemont i Comín després de la querella: "Seguirem informant"

Ana Rosa respon a Puigdemont i Comín.





Ana Rosa Quintana ha respost aquest dilluns a l'anunci de la querella que haurien presentat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra la pròpia periodista i els dos càmeres de Telecinco que van captar els missatges que tots dos es van intercanviar a finals de gener a un acte a Lovaina, Bèlgica.





"En democràcia, no ho oblidin, hi ha un quart poder que vigila els altres tres encara que de vegades ho pagui car, i aquest poder és la premsa. Nosaltres, senyor Puigdemont i senyor Comín, seguirem informant i defensant la llibertat que vostès usurpen a els qui no pensen igual ", ha asseverat Ana Rosa Quintana a l'inici del programa matinal que presenta a Telecinco.





D'aquesta manera, la conductora d' 'El programa de Ana Rosa' ha recordat als exdirigents de la Generalitat de Catalunya que "la qual Constitució espanyola protegeix el dret a comunicar lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió".





"Vostès exerceixen un càrrec públic? Sí, són diputats perquè no han renunciat a la seva acta, i fins i tot s'imaginen membres del Govern a l'exili. ¿Parlen en els missatges de temes privats o personals? No, parlen d'assumptes d'interès general que afecten més de 7 milions de catalans ja 47 milions d'espanyols. es van captar els missatges accedint al seu mòbil d'una manera injusta o en un espai privat? No, es tractava d'un acte públic ple de periodistes ", ha argumentat.





Per la seva banda, la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) ha donat suport a 'El Programa de Ana Rosa' i respecta l'opció de dos polítics de presentar una querella si consideren que s'han vulnerat els seus drets.

No obstant això, recorda que un excés de judicialització pot suposar una amenaça al lliure exercici del periodisme.