Trump torna a carregar contra Amazon, que cau més d'un 4% en l'obertura

Trump torna a criticar Amazon.





El president dels EUA, Donald Trump, ha tornat a criticar l'impacte sobre el sector de distribució minorista i l'ocupació als EUA del gegant del comerç electrònic Amazon, les accions es deixaven més d'un 4% en l'obertura del mercat electrònic Nasdaq.





"Només els ximples, o pitjor, diuen que el nostre deficitari servei de correus guanya diners amb Amazon. Estan perdent una fortuna i això ha de canviar-se. A més, els nostres minoristes que paguen els seus impostos estan tancant botigues per tot el país ... No hi ha igualtat de condicions! ", ha afirmat el president nord-americà en el seu compte personal a Twitter.





En els primers minuts de negociació, les accions de la companyia fundada per Jeff Bezos es deixaven fins a un 3,54%, el que equivalia a la pèrdua de més de 20.000 milions de dòlars (16.231.000 d'euros) de capitalització borsària de la multinacional , elevant a gairebé 100.000 milions de dòlars (81.155.000 d'euros) el peatge borsària arran dels atacs de Trump.













La setmana passada, Donald Trump va utilitzar el seu compte de Twitter per carregar contra Amazon.

El mandatari va acusar l'empresa de provocar el tancament de milers d'establiments minoristes, assenyalant que ja havia expressat les seves preocupacions sobre l'empresa "molt abans" de les eleccions que el van convertir en president dels Estats Units.





"A diferència d'altres, ells paguen pocs o cap impost als governs estatals i locals, utilitzen el nostre servei postal com el seu noi de repartiment (causant una tremenda pèrdua als Estats Units) i estan posant a molts milers de minoristes fora del negoci" , assenyalava Trump la setmana passada.





El passat mes d'agost, el president dels EUA llançava un atac directe culpant l'empresa de fer mal al comerç minorista nord-americà i de causar la pèrdua de molts llocs de treball, mentre que a finals de 2017, Trump va instar el servei postal dels EUA a cobrar "molt més" pels enviaments que realitza en nom d'empreses de venda en línia com Amazon.





Els tuits de Trump arriben després que el bloc nord-americà Axios revelés l ' "obsessió" del president dels EUA, Donald Trump, per la companyia fundada i presidida per Jezz Bezos, que considera responsable de la crisi del sector minorista.





"A Trump no li interessa Facebook. El monstre tecnològic contra el qual Trump vol anar és Amazon (...). Està obsessionat amb Amazon", asseverava el text, que cita cinc fonts que han discutit amb l'inquilí de la Casa Blanca sobre la situació del sector retail al país.





Segons apuntava la publicació, Trump està preocupat per la fallida dels negocis retail i creu que Amazon està "matant als centres comercials i als minoristes tradicionals" ajudat per un tractament fiscal favorable, per la qual cosa estaria estudiant modificar i impulsar mesures basades en la llei antimonopoli o de la competència.