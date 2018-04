Mor Steven Bochco, creador de Cançó trista d'Hill Street

A Bochco li van diagnosticar leucèmia.





Steven Bochco, productor de sèries com Canción triste de Hill Street, La Llei de Los Angeles o Policies de Nova York, ha mort diumenge passat als 74 anys.





A Bochco li van diagnosticar leucèmia fa diversos anys i es va sotmetre a un trasplantament el 2014. "Steven va lluitar contra el càncer amb força, coratge, gràcia i la seva insuperable sentit de l'humor -ha dit la seva família en un comunicat a The News-.





Bochco va ser el creador de Cançó trista d'Hill Street, una innovadora sèrie policíaca guanyadora de tres Globus d'Or i 26 premis Emmy, guardó al qual va estar nominada en 98 ocasions en els seus set temporades en antena.





També és responsable d'un altre títol mític dels vuitanta: La llei de Los Angeles, ficció que va crear per a la cadena NBC abans de signar un acord amb ABC a finals dels 80 i amb la qual va guanyar cinc Globus d'Or i 15 premis Emmy, un guardó al qual la sèrie d'advocats va estar nominada en 89 ocasions.





Va començar la seva carrera com a guionista en la dècada dels 60 on va participar en diversos projectes cinematogràfics fins que va decidir enfocar-se en la creació de les seves pròpies sèries televisives.





El productor i guionista es va mantenir actiu durant els seus últims anys com a showrunner de Senyora presidenta, un drama protagonitzat per Geena Davis en el paper de la primera presidenta dels Estats Units. A més, va ser co-creador d'Over There, una sèrie de FX sobre els soldats a l'Iraq i les seves famílies.





Bochco va ser també autor de Mort a Hollywood, una novel·la satírica sobre les dificultats d'un guionista a la meca del cinema. En 2016, i arran de la seva malaltia, va publicar la seva autobiografia.





La trajectòria de Steven Bochco va ser reconeguda en 1999 pel Sindicat de Productors d'Amèrica, que li va concedir el premi David Susskind per la qualitat dels seus programes que van establir "l'estàndard que tots els productors busquen".