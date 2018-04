Al Sisi revalida el seu mandat com a president d'Egipte amb el 97% dels vots

A l'Sisi revalida el seu mandat com a president d'Egipte.





El president d'Egipte, Abdul-Fatah al Sisi, s'ha proclamat sense sorpreses vencedor de les últimes eleccions després d'haver obtingut el 97 per cent dels vots, segons les dades oficials fetes públiques aquest dilluns a la comissió electoral.





Musa Mostafá Musa, l'únic rival d'Al Sisi en aquests comicis, ja havia acceptat la setmana passada la seva derrota, a falta que es coneguessin els resultats definitius del procés. Finalment, el president ha obtingut un percentatge similar al que ja va aconseguir el 2014 en les seves primeres eleccions després de liderar un cop d'estat.





Tant Sisi com Musa havien demanat a la població una alta participació, en un procés àmpliament criticat per la falta d'aspirants i l'eliminació de les candidatures dels principals opositors del país. No obstant això, tan sols van acudir a votar un 41 per cent dels electors, segons les dades oficials.





L'Autoritat Nacional per a Eleccions (NEA) va arribar a amenaçar amb sancionar els egipcis que estiguessin inscrits en el registre de votants i no acudissin a les urnes.