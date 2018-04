Rivera demana a Rajoy que prengui mesures contra els "comandaments separatistes i violents" a Catalunya

Rivera demana al Govern mesures contra els violents.





El president de Cs, Albert Rivera, creu que els anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR) estan mostrant la "cara oculta" del nacionalisme, un moviment "violent" en què hi ha un "assenyalament al diferent" i que provoca " crisi política i paràlisi econòmica ".





Rivera ha reconegut que el preocupa "moltíssim" la violència que ha sorgit a Catalunya durant les últimes setmanes i ha exigit al Govern que garanteixi la seguretat i mobilitat de tots els ciutadans.





El líder de Cs s'ha dirigit directament al president del Govern i la vicepresidenta, Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, per exigir-los que "facin alguna cosa" i prenguin les regnes de la situació en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, pel qual la Moncloa té el control de la Generalitat.





"Demano a Rajoy que garanteixi la seguretat i mobilitat de tots els catalans i una comunitat que està en escac per uns comandaments separatistes i violents", ha subratllat després que aquest diumenge els CDR boicotegessin peatges, i recordant que aquest dilluns és Operació Tornada a Catalunya per la volta de la setmana Santa Santa.





Segons el parer de Rivera, aquests comitès separatistes no estan fent altra cosa que mostrar la "cara oculta" del nacionalisme, que creu que serà "el principal adversari d'Europa durant els pròxims anys" i que és "violent" i "assenyala al contrari" .





En aquest sentit, ha rebutjat també les "amenaces" que pateixen càrrecs públics, jutges i fiscals i les seves famílies.

"Un país decent protegeix als que defensen les lleis democràtiques", ha reivindicat exigint també al Govern mesures en aquest sentit i garantint a Rajoy que tindrà tot el suport de Cs per fer-lo efectiu.





"No valen les equidistàncies, no és el mateix qui compleix la llei que qui trenca la llei", ha insistit.





El líder de Cs vol que el Govern "posi tots els efectius necessaris" per garantir la seguretat d'aquestes persones que estan sent assetjades amb accions "que no s'havien vist des de fa molt de temps a Espanya".