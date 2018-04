Quilòmetres de retencions en l'últim dia de l'Operació Tornada

Catalunya concentra les principals incidències.





Catalunya i Comunitat Valenciana concentren les principals incidències de circulació d'aquest dilluns 2 d'abril, dia en què finalitza l'Operació Tornada de Setmana Santa, en ser festiu al País Basc, Navarra, Balears, així com Catalunya i Comunitat Valenciana, comunitats on s'estan registrant quilòmetres de retencions.





Segons adverteix la DGT, hi ha complicacions a Catalunya, Llevant, Andalusia, interior peninsular en direcció a la capital i la Comunitat de Madrid.





En concret, Trànsit demana precaució i paciència a l'hora de circular per l'A-7 a l'altura de Maçanet de la Selva (Girona) cap a Granollers (Barcelona), on hi ha 42 quilòmetres de trànsit intens.





A més, en aquesta mateixa via es registren 28 quilòmetres de retencions a Barcelona, a Santa Margarida i els Monjos cap al Martorell.





A més, a Castell d'Olis, Barcelona, hi ha retencions a la A-2 de sis quilòmetres i també es registren complicacions a l'AP-7 a "molts trams".





Pel que fa a Comunitat Valenciana, un accident a la A-3 a Requena en sentit València està generant retencions en 24 quilòmetres.





A més, una altra col·lisió a la A-7 a l'altura de Bétera, a València, en direcció Barcelona, està provocant trànsit intens.





També un accident a Alacant a l'A-31 a Villena està complicant la circulació durant nou quilòmetres en sentit Madrid.





Múrcia també s'està veient afectada per aquesta Operació Tornada de dilluns, amb 17 quilòmetres de retencions davant de l'estadi Nueva Condomina en direcció Barcelona.





Altres vies de la xarxa estatal de carreteres estan registrant incidències de circulació a les 15.00 hores al seu pas per la Comunitat de Madrid, per Castella-la Manxa i Andalusia.





A Madrid, un accident a Sant Agustí a l'entrada a la capital està generant retencions a la A-1, però també hi ha complicacions a l'A-3 a Rivas, a l'A-4 entre Pinto i Valdemoro ia l'A-42 a Parla.





A més, altres dos accidents generen complicacions en la M-40 de Vallecas a Vicálvaro en sentit A-2, ia la A-42 a Getafe en direcció Toledo, on hi ha sis quilòmetres de retencions.





A Albacete, un altre accident complica la circulació a l'A-31 a l'altura de la Roda en sentit decreixent durant nou quilòmetres.





A Valladolid, també un accident a la A-6 a l'altura de Tordesillas en sentit Madrid està generant sis quilòmetres de retencions.





Igualment, hi ha retencions de 13 quilòmetres a la A-4 a Bailén ia Santa Elena, a Jaén, cap a Madrid, així com a Sevilla a la A-4 en direcció a la capital sevillana.





Des que va començar el dispositiu especial de trànsit 26 persones han mort a les carreteres espanyoles, de manera que la DGT ha demanat molta prudència, extremar la precaució i respectar la distància de seguretat amb el vehicle de davant.