Caps de Mossos van demanar als agents filmar i identificar a la Guàrdia Civil l'1-O

Agents de la Guàrdia Civil l'1-O.





Els agents dels Mossos d'Esquadra que estaven en les escoles de votació durant la jornada del referèndum il·legal de l'1-O van demanar a la Guàrdia Civil les ordres judicials que els habilitaven per entrar en els mateixos, segons recull l'informe que l'Institut Armat ha enviat al Suprem amb l'anàlisi de les comunicacions per ràdio que van realitzar aquell dia els agents de la Policia Autonòmica.





En el citat informe es reflecteix també com un mosso reclama a un guàrdia civil l'ordre judicial que els habilita per entrar al col·legi de Castellgalí (Barcelona).





Aquest li respon que l'ordre ha estat publicada al BOE i el Mosso comenta a la central amb la qual es comunica: "Així que ara resulta que les ordres per fer ús de la força es publiquen al BOE".





En un altre dels col·legis es sol·licita la presència de reforços per protegir a la gent que s'està parapetant per si va la Guàrdia Civil, mentre que a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) expliquen a la central que s'han posat entre la gent i les forces de Seguretat per garantir que aquestes s'anessin.





L'incident de Castellgalí va començar a les 10.04 del matí. Un dels agents que estava al col·legi electoral comunica al seu central que "la Guàrdia Civil està utilitzant la força per entrar" i sol·licita que "s'informi a l'autoritat judicial".





QUE COMUNIQUI A LA JUTGE





Tot seguit precisa que el col·legi està "ple de gent" i que "s'està posant en perill la seva integritat física". "La gent s'està parapetant a l'interior, prego comunicació urgent a la jutgessa", prossegueix. Un altre agent exposa per ràdio que "uns 30 guàrdies civils s'estan acostant en formació" i que "es disposen a entrar".





La central demana als agents que sol·licitin l'ordre judicial a la Guàrdia Civil i indica a altres agents que li estan donant informació en aquest mateix moment de la situació en altres escoles que "deixin les comunicacions lliures davant els fets que estan passant". "Deixin prioritat als companys que estan amb el tema Guàrdia Civil", ordenen.





Els agents tornen a informar les 10.19 que arriben 30 guàrdies civils més i que estan amb un mall obrint la porta i "enfrontant a la gent".





A més, els mossos presents a Castellgalí precisen que els és "impossible idendificar" als agents de l'Institut armat i es lamenten que "no porten el número enlloc".





La resta de les comunicacions que segueixen són per informar que els agents de les FCSE estan "accedint per la força" al col·legi electoral, que "estan agredint a la gent", demanen que es "avisi al Jutjat"; que "hi haurà lesionats" i que s'enviïn "sanitaris".





CAPS DE MOSSOS VAN DEMANAR QUE filmés i identificarà A GUÀRDIA CIVIL





La central els diu als mossos que filmin les actuacions dels guàrdies que estan intervenint i un dels agents de la policia autonòmica explica als seus superiors que ha parlat amb un guàrdia civil de paisà i aquest li ha dit que "l'ordre per accedir (als col·legis electorals) està publicada al BOE ".





"Així que ara resulta que les ordres per fer ús de la força es publiquen al BOE i que, per tant, estan habilitats per fer ús de la força mínima indispensable per entrar", es lamenta l'agent.





El mateix mosso transmet a la central que la gent reclamava "l'actuació dels Mossos" davant de la intervenció de la Guàrdia Civil, que els ciutadans s'havien resistit, però que la Guàrdia Civil havia aconseguit accedir a l'interior.





El dispositiu de Mossos afirma que els agents de l'Institut armat "segueixen rebentant portes buscant urnes" i, poc després, relaten que havien sortit, que tres agents de paisà portaven uns bonys que suposen que són les urnes i que anaven en direcció Manresa (Barcelona ).





Després d'aquest incident, en una altra de les comunicacions, un mosso informa que la gent d'un altre col·legi electoral ha sortit a la porta i "s'està protegint per si ve la Guàrdia Civil" per la qual cosa sol·licita que els enviïn "Arros (antiavalots) per donar-los protecció ".





"LA GENT ENS DIU QUE ESTAN assassinant" ALS DEL POBLE





En la comunicació que estableixen els agents des del poble de Fonollosa (Barcelona) amb la central, aquests informen que els habitants d'aquest municipi els diuen que "la Guàrdia Civil està assassinant a la gent del poble".





Informen també que hi ha 16 vehicles de la Guàrdia Civil i que havien accedit al lloc de votació, situat després l'ajuntament, trencant el vidre amb un ariet i que és possible que hi hagués una "càrrega imminent". La central els demana que ho gravin.





Els agents de Mossos destacats al col·legi electoral del Querqus de Sant Joan de Vilatorrada també informen als seus superiors per ràdio de la presència de la Guàrdia Civil en aquest lloc i que s'han interposat entre la gent i els membres de l'Institut Armat.





Segons expliquen, ells mateixos s'han posat "enmig" pel que fa als agents d'intervenció es van posar en formació per entrar. Afirmen que ho van fer per explicar-los que hi havia nens i gent gran i per demanar-los que "no usessin molta violència".





ELS MOSSOS ES VAN POSAR DAVANT





Relaten a la central: "ens han portat a nosaltres per davant, el company té una rascada a la cama i jo he caigut a terra però no tinc res".





Després exposen que després dels enfrontaments entre les FCSE i els concentrats, s'han posat al mig juntament amb els bombers.





"El que hem fet és garantir la retirada de la Guàrdia Civil", afirmen i afegeixen en to irònic que els han agraït que hagi dos companys "agredits", que l'alcalde també hi hagi sofert una agressió i que presentarà denúncia.





Aquesta part de l'informe correspon a comunicacions realitzades a la regió policial Central de Catalunya. Segons consta en els documents lliurats al Tribunal Suprem, les comunicacions de primera hora del matí reflectien en la seva gran majoria que les patrulles dels Mossos van informar a la seva central que la gent concentrada a les escoles no els deixava entrar i que no havien pogut identificar a ningú.





Només en comptades ocasions precisen que han aconseguit realitzar alguna identificació d'algun responsable. Però tampoc sol·liciten reforços per intentar accedir als centres de votació i confiscar les urnes.





Tan sols l'equip que es troba al col·legi Pont de Vilomara sol·licita que acudeixin Arros (antiavalots) a les 8.32 hores per la presència d'un "grup d'ultradreta cada vegada més nombrosos" ja que els han dit que "es l'estaven buscant per permetre un acte il·legal ".





És a partir de les 8.48 quan les patrulles comencen a demanar reforços dels Arro a les escoles, després que la central els digués que si no els deixaven entrar en els llocs de votació, sol·licitessin la seva presència.





No obstant això, alguns mossos van tenir dubtes sobre si sol·licitar-los o no i altres els van reclamar, no per al col·legi de votació, sinó per contenir a algun grup de "ultradreta".





En concret, en un dels col·legis, la patrulla de mossos va exposar que hi havia 30 persones d'ultradreta, que estaven a un costat, mentre que hi havia un grup d'uns 300 independentistes: "Arros haurien d'estar per a la contenció del grup d'ultradreta", alertar.