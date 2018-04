Satse denuncia que els PGE 2018 demostren que Rajoy no aposta per millorar la sanitat pública

Satse denuncia que Rajoy no millora la sanitat pública.





El sindicat d'Infermeria (Satse) ha denunciat que el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2018 hi hagi evidenciat, "a les clares i sense embuts", que el Govern que presideix Mariano Rajoy "no vol oferir una millor sanitat pública "als ciutadans, ni" millors condicions laborals "als seus professionals.





Segons la seva opinió, la reducció en dues dècimes del percentatge del producte interior brut (PIB) destinat a sanitat en els comptes generals de l'estat per 2018, passant del 6 al 5,8 per cent, constata el "nul interès" de l'Executiu per " millorar "el funcionament del sistema sanitari públic," després d'anys de sucesivs retallades en drets i prestacions ".





"En els últims anys el Govern tenia l'excusa que la reducció de la despesa en Sanitat calia per sortir de la crisi, però ara que presumeix de continu creixement econòmic (el PIB creixerà un 2,7 per cent en 2018) no té cap justificació. Prefereix gastar els diners en una altra cosa i afavorir la sanitat privada en lloc de potenciar la pública ", ha dit el sindicat.





Satse ha recordat que el percentatge del PIB destinat a despesa sanitària ha anat disminuint progressivament en els últims anys des del 6,7 per cent el 2009 al 5,8 per cent el 2018, cosa que, tal com ha recordat, suposa un descens de gairebé un punt.





"Parlem de milers de milions d'euros menys en recursos materials i humans, o el que és el mateix, una pitjor atenció i menor seguretat per als pacients.





L'objectiu hauria de ser augmentar fins al 7 per cent, almenys, la despesa pública destinada a Sanitat al nostre país, tenint en compte que la mitjana dels països de la Unió Europea va assolir ja el 7,2 per cent el passat any 2015, segons les dades de l'Oficina Europea d'Estadística, Eurostat ", ha postil·lat.





"MÉS LLISTES D'ESPERA I MÉS LLITS EN ELS PASSADISSOS"





Referent a això, l'organització sindical ha informat que la majoria dels països de l'entorn han tornat a apostar pels seus corresponents sistemes sanitaris després dels anys de crisi i han augmentat la despesa en sanitat, mentre que Espanya dóna un "nou pas enrere amb indubtables conseqüències negatives ".





"S'afirma des del Govern que aquests pressupostos constaten el final de l'austeritat i que la intenció és que cap espanyol es quedi sense notar els efectes de la recuperació econòmica, però la lamentable realitat, darrere de les grans xifres macroeconòmiques, és que hi haurà més llistes d'espera, més llits en els corredors, professionals més saturats, menys temps a les consultes ", ha afegit.





Finalment, el sindicat ha avisat que és "absolutament necessari" seguir augmentat de manera equilibrada els recursos econòmics destinats al Sistema Nacional de Salut (SNS), i, de forma paral·lela, millorar la seva eficàcia i eficiència en moltes àrees i àmbits per generar estalvis "sense menyscabar" la qualitat assistencial i les condicions laborals dels seus professionals.





"Lamentem profundament la desafecció del Govern cap a la sanitat pública amb uns pressupostos precaris i mesquins que ens allunyen encara més d'Europa", ha tancat.