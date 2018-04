Els CDR preparen una actuació durant el FC Barcelona - Roma

Els Comitès de Defensa de la Repúblic a segueixen actuant sense aparença que ningú els pari els peus. Després de tallar carreteres i aixecar peatges, l'organització independentista ha cridat a actuar durant el partit de Champions entre el FC Barcelona i la Roma.





En concret, els CDR han llançat un comunicat convidant a "tots els socis i seguidors" del club a entrar amb globus grocs al Camp Nou, inflar i llançar al minut 17:45 del partit al crit de "independència i llibertat".





Ja fa un temps que en aquest minut alguns grups nacionalistes comencen a corejar la paraula independència, aprofitant la semblança horària amb la data de 1975, la data en què acabaó la coneguda com a guerra de secessió.





Aquest anunci es produeix a poques hores de que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi anunciat que ha impulsat "i ho seguirà fent" accions contra les "intolerables actuacions" dels CDR a Catalunya amb l'objectiu de "portar davant la justícia als autors i promotors d'aquests vandàlics actes ".





Segons ha informat la Fiscalia de l'Audiència Nacional en un comunicat, compta amb el suport de la Fiscalia General de l'Estat per impulsar "investigacions penals de tot tipus" contra els responsables dels actes de desobediència i protesta convocats pels CDR, com el tall de carreteres o el aixecament de les barreres de peatges a Catalunya.





Per a la Fiscalia, aquests actes busquen "la subversió de l'ordre constitucional" i "posen en perill no només la pau pública, sinó la mateixa essència del sistema democràtic que els fiscals estem obligats a defensar", expliquen en el comunicat.





A més, la Fiscalia assenyala que les actuacions dels CDR exalcen "amb violència a persones judicialment investigades pels més greus delictes que poden donar-se en un Estat social i democràtic de Dret com és la rebel·lió", en al·lusió als dirigents del procés independentista que es troben a la presó.





"Aquestes conductes, que a la vista dels últims esdeveniments puguin constituir delictes de rebel·lió, malversació i altres delictes contra l'ordre públic, no seran permesos i la Fiscalia, com a garant de l'ordre constitucional, actuarà amb contundència contra els mateixos per portar els seus autors davant la Justícia ", sentencia el comunicat.