L'Espanyol només arrenca un empat insuficient davant l'Alabès

Espanyol i Alabès han empatat sense gols en un partit amb una de les pitjors entrades al RCDE Stadium i en el qual es va notar que cap dels dos equips tenen al·licients classificatoris.

L'Alabès, amb aquest empat, ha trencat la seva ratxa de tres partits seguits sense puntuar, mentre que l'Espanyol torna a sumar, però a un ritme insuficient per apropar-se a la setena posició.

Allunyats del descens, i pràcticament sense opcions reals de millorar, Espanyol i Alabès van dirimir una primera part de poca intensitat, amb un equilibri en la possessió i en el repartiment de les ocasions.

L'Espanyol es va aproximar, primer amb un servei de córner sense perill en el minut 11, mentre que Pau López, xiulat per part de la grada de Cornellà per la seva marxa a final de temporada, va detenir el seu primer llançament en el minut 14, una innocent falta botada per Guidetti.

El davanter suec i, especialment Burgui, van ser els jugadors més incisius. Tant és així que Víctor Sánchez es va veure superat en el lateral dret, posició a la qual tornava després de diversos partits al centre del camp, i va veure targeta groga.

L'Alabès va arribar amb tirs llunyans, de Pina i Torres, els seus sobris migcampistes, mentre que Aaron va estavellar una pilota al travesser després que ho rebutgés Pacheco. Com no, aquesta acció va néixer a les botes de Gerard, el passi va desarmar la defensa de Vitòria.

Va despertar Quique en la segona meitat, després d'una sonora xiulada dels aficionats blanc i blaus pel poc domini de l'Espanyol. Va treure Jurat i Granero per Piatti i Melendo.

Aquest canvi en els costats li va donar més desbordi al conjunt periquito, encara que de nou el partit va tendir al no-res. Una rematada de Ely de cap que va desviar Pau i, tot seguit, un llançament de Gerard des de fora de l'àrea van ser les úniques notícies en els primers 15 minuts del segon acte.

L'Alabès, abans que mogués la banqueta Abelardo, va començar a patir per la mobilitat entre línies de Melendo. Piatti, al minut 63, va posar en dificultats a Pacheco després d'una gran jugada del planter, mentre que Gerard va rematar un minut després per sobre del travesser una excel·lent transició de Darder i el mateix Melendo. El conjunt basc va avisar amb un xut de Guidetti des de dins de l'àrea que va rebutjar Pau amb el peu esquerre.

Abelardo també va decidir moure fitxa. L'entrada de Pedraza per Burgui, més apagat en la segona meitat, li va donar més joc interior. Guidetti, al minut 74, va marcar però el seu gol va ser anul·lat per fora de joc. Els visitants van trepitjar l'àrea amb més efectius i perill, però la defensa blanc i blau va estar ben col·locada.

L'entrada d'Hernán i Wakaso, exjugadors locals, va animar la grada, però no hi va haver grans notícies. El 0-0 era el destí d'un partit insuls de principi a fi.