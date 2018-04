Cs no descarta que Jordi Cañas opti a l'Alcaldia de Barcelona

Ciutadans no descarta que l'exdiputat Jordi Cañas opti a l'Alcaldia de Barcelona, de manera que tindria les portes obertes a presentar-se a les primàries per a la candidatura o optar a un altre càrrec.





La líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ja ha mostrat la seva predisposició a presentar-se a les primàries de la formació per ser la candidata, tot i que també ha reconegut que encara queda temps per a les eleccions municipals de 2019.





El Jutjat Penal número 25 de Barcelona va absoldre fa poc més d'un mes a Jordi Cañas del delicte de frau fiscal pel qual va deixar voluntàriament el seu escó el 2014 després de ser imputat.





La Fiscalia no li va arribar a acusar, però l'Advocacia de l'Estat va demanar per a ell dos anys i mig de presó perquè considera que la societat en la qual estava Cañas amb el càrrec d'administrador va pagar una factura de 100.000 euros per uns serveis que no es van fer.