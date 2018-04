PP: "Els partits que donem suport al 155 hem d'unir-nos davant del PNB per aprovar els PGE"

El vicesecretari de Política Social i Sectorial del Partit Popular, Javier Maroto, ha demanat aquest dimarts al PSOE que doni suport als Pressupostos Generals de l'Estat igual que va donar suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, ja que aquest és el principal escull que al·lega el PNB per rebutjar els comptes.





"Els partits que donem suport al 155 hem de unir-nos davant del PNB per aprovar els PGE", ha assenyalat Maroto en una entrevista a Onda Cero en què ha incidit que "per al bo i per al dolent", els constitucionalistes han d'estar a una amb els comptes públics perquè és "una política d'Estat".





El membre de l'Executiva popular, que aquest dilluns plantejava la possibilitat que el Grup Socialista al Congrés cedís cinc vots a l'atzar per poder aprovar els pressupostos, ha afirmat que "més enllà de la fórmula concreta" la petició al PSOE és "que es prengui la política amb altura de mires" perquè "l'única diferència" amb els comptes de l'any passat està en el 155.





En tot cas, és optimista i espera que els nacionalistes bascos siguin "part de la solució i no del problema" i ajudin a consolidar "una posició que sumi".