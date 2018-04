Podemos censura que el PNB condicioni aprovar els PGE al 155 i no a unes pensions dignes

El secretari d'Acció Política de Podem Euskadi, Sergio Campo, ha criticat que el PNB mantingui que "amb el 155 és impossible pactar uns pressupostos amb Rajoy", en comptes d'assegurar que "mai més donarà suport a uns Pressupostos Generals de l'Estat si no comporten una millora de les condicions de la vida de la gent i de les pensions mínimes".





En una entrevista a Ràdio Euskadi, Campo ha advertit que els pressupostos de 2017, "possibles gràcies al suport del PNB a Rajoy", han estat "els de la pujada del 0,25% a les pensions, els quals no destinaven fons suficients per a la violència masclista, els que han posat en risc els drets del funcionariat basc, els que no han impedit que les condicions laborals de l'educació basca no es vegin afectades per les retallades de Madrid".





Per això, ha instat a entendre que a "aquesta onada recentralitzadora, de regressió democràtica, rància i conservadora" a l'Estat "no se li pot fer front com planteja el PNB", que en l'Aberri Eguna venia a dir que "gairebé és millor quedar-nos amb un PP feble que no amb un Cs fort ", una cosa que per a Sergio Campo és" un error total per a la ciutadania basca".





El dirigent d'Podem ha censurat que el PNB adverteixi que "amb el 155 és impossible pactar uns pressupostos amb Rajoy", quan, segons la seva opinió, el que hauria de dir és que "ni amb el 155 ni amb una pujada miserable de les pensions mínimes, ni sense un compromís contra la violència masclista a través del pacte d'Estat, ni sense garantir els drets del funcionariat basc".





"L'ERROR DE DONAR OXIGEN"





"Dir que mai més va a donar suport a uns Pressupostos Generals de l'Estat si no comporten una millora de les condicions de la vida de la gent i una millora clara de les pensions mínimes", ha insistit.





Al seu entendre, "l'alternativa" al fet que no hi hagi pressupostos és "construir majoria alternatives". "L'error va ser donar oxigen a un Govern com el de Mariano Rajoy", ha plantejat.