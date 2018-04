La Comissió de Garanties de Podem estudia anar als tribunals i suspendre les primàries

La Comissió de Garanties de Podem Catalunya es planteja acudir als tribunals i demanar la suspensió del procés de primàries del partit perquè considera que no s'estan aplicant els seus dictàmens que demanen invalidar la candidatura del líder dels comuns, Xavier Domènech, a liderar Podem.





Segons han expressat en un missatge intern als inscrits, la Comissió es considera "legitimada per acudir als tribunals de justícia en demanda del compliment de les normes, reglaments i estatuts de Podem, en defensa dels drets de totes les inscrites i es plantejarà sol·licitar com a mesura cautelar una ordre judicial de suspensió del procés en curs".





Dos inscrits Podem, Luis Romance i la candidata a les primàries i senadora Celia Cánovas, van presentar sengles recursos al Comitè Electoral de Podem contra la candidatura per considerar que no era compatible ser el líder dels comuns i postular-se a dirigir Podem.





El Comitè Electoral va resoldre el 19 de març que no hi havia incompetència alguna en la candidatura de Domènech argumentant que, per això, el candidat hauria de ser líder d'una formació que els seus interessos fossin contraris als que defensa Podem.





Aquesta resposta no va satisfer als que van interposar el recurs, pel que van decidir presentar-lo en la Comissió de Garanties catalana que els va donar la raó el 23 de març; però, aquest mateix dia la Comissió de Garanties estatal va emetre un escrit que afirmava que la comissió catalana no era competent per dirimir sobre aquest aspecte.





A les primàries de Podem dels inscrits escolliran de manera presencial o telemàtica entre el 5 i el 9 d'abril al nou secretari general, el Consell Ciutadà Autonòmic -la direcció- i la Comissió de Garanties catalana.





Així, la Comissió de Garanties és un dels òrgans que s'ha de renovar en les primàries de Podem, per la qual cosa en campanya es crea el Comitè Electoral, que és l'encarregat de vetllar pel bon funcionament i la transparència del procés.