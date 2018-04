Colau nega que els CDR siguin violents però no comparteix la seva estratègia

Exposició sobre la Guerra Civil a Madrid / Yolanda Rodríguez





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dimarts que a la capital catalana i a la resta de Catalunya "no hi ha violència" sinó "algun incident aïllat" i demana "mirar la causa de les protestes", que defineix com "pacífiques" i "lògiques" tenint en compte la situació política, perquè considera que" la judicialització s'ha vist que ha estat un fracàs".





En una entrevista a Antena 3, Colau responia així sobre les protestes organitzades pels autodenominats Comitès en Defensa de la República (CDR), que protagonitzen talls de carreteres i vies dins en diferents punts de Catalunya i que, segons la Fiscalia de l'Audiència Nacional, podrien estar cometent "delictes de rebel·lió, malversació i altres delictes contra l'ordre públic".





"Crec que la judicialització s'ha vist que ha estat un fracàs i que ens ha portat a complicar la situació, no a resoldre-la. Mentre estiguin actuant fiscals i jutges i no polítics la situació no s'arreglarà i els fets ens donen la raó mes rere mes", ha assenyalat Colau.





En la seva opinió, "cal mirar la causa de les protestes, que fins ara han estat pacífiques" i evitar crear "alarma social amb alguna cosa que fins ara, no ha passat".





"Hi ha hagut algun incident aïllat com ha passat en moltes altres protestes al llarg de la història de la democràcia, però no és veritat que hi hagi violència als carrers", ha sentenciat.





L'alcaldessa de la capital catalana ha dit que en qualsevol cas, no comparteix "l'estratègia dels CDR" perquè en la seva opinió, "per defensar els interessos de Catalunya, danyar la seva imatge i no facilitar el seu funcionament" és "una forma de autoboicot "i" no només pel turisme, sinó pel dia a dia de la gent i l'economia ".





VISITA UNA EXPOSICIÓ DE LA GUERRA CIVIL A MADRID





Aquest dimarts, Colau ha assistit a Madrid a la presentació de l'exposició No passaran, 16 dies a Madrid de 1936 ', on s'ha emocionat i lliurat un cartell de l'època a la regidora de Madrid, Manuela Carmena.





En aquest acte, Colau ha defensat que "és impossible ser demòcrata i no ser antifeixista" i ha assenyalat que la "gesta èpica de la batalla de Madrid" no és un tema purament acadèmic sinó que és "una qüestió de justícia i memòria amb els avis i àvies, amb els pares i mares que van lluitar per la democràcia i contra el feixisme ".





La batalla de Madrid és un "exemple de resistència i una referència a la lluita de la població sota el lema 'No passaran".





"S'hauria d'estudiar com a assignatura principal en totes les escoles i hauria de celebrar tots els anys amb els màxims honors", ha indicat Colau sobre la batalla de Madrid.