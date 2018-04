L'autoajuda que no necessitem

Vivim en l'era del desenvolupament personal. Mai abans havia existit tant material referent a això, tanta literatura centrada en el jo i la seva felicitat. Allà on mirem trobarem alguna frase motivacional que ens convida a seguir, a confiar, a llançar no se sap bé a on. D'una banda, donar-nos compte de la infinitat de possibilitats que implica el fet d'estar viu és tot un avanç social i antropològic. D'altra, aquesta crida a sentir-se bé sembla haver desencadenat una onada de discursos buits, filosofies buides, supersticions maquillades de ciència i psicologies simplificades. Aquesta és, sens dubte, una autoajuda que no necessitem.

No necessitem creure que l'univers està al nostre servei

La raó és senzilla: perquè no ho està. Els fets tenen lloc i podem preguntar pel seu sentit, una cosa que sempre ens portarà per camins enriquidors. D'altra banda, també ens serà possible decidir quina actitud prendre enfront del que ens passa, sigui bo o dolent. Però mai, mai, ens estarà permès afirmar que l'univers existeix per complir els nostres somnis.

El "demana i et serà concedit" de què fan gala tants models d'autoajuda és, sense més preàmbuls, literalment fals. No només això, també és perillós. La seva regla fonamental ens diu que és el desig el que fa que les coses passin, convencent-nos que estan a les nostres mans assumptes que escapen a qualsevol tipus de control. D'aquesta manera, si vols alguna cosa, però aquesta cosa no arriba, es deu al fet que no ho vas desitjar amb la suficient força: després és culpa teva. És la teva mandra, la teva falta de ganes, d'il·lusió, la que fa que no aconsegueixis assolir les teves metes. Salut, diners, amor ... Res sembla escapar a una fórmula que es justifica a si mateixa sense demostrar-se mai, culpabilitzant-te de tot el que va malament en la teva vida doncs, si realment ho volguessis, ja ho tindries.

La realitat no sempre és un bufet lliure en què un tria què menjar i què no. La vida, en multitud d'ocasions, col·loca davant nostre situacions gens fàcils de digerir. Per descomptat que moltes són evitables; podem recordar sense gaire esforç moments dolorosos en els quals va ser la nostra actitud, el com ens comportem davant de certs esdeveniments, el que va provocar un final desastrós. És cert, sabem boicotejar i se'ns dóna bastant malament adonar-nos d'això. No obstant això, afirmar que tot el dolent que ens passa és una cosa que hem atret amb el nostre pensament és indignant. Encara més, afegir que si la situació persisteix és causa de la nostra manca de voluntat, és directament ofensiu.

De nou, podem preguntar pel sentit dels fets, però afirmar que el curs de l'univers està en el nostre mà suposa una caiguda en el pensament màgic, la covardia i mandra intel·lectual de creure en alguna cosa simplement perquè ens agradaria que fos així. Com em tranquil·litza, m'esforço a creure-ho, però ho faig motivat per la por, no per la recerca de veritat. Una actitud que fingeix estimar la vida, però per por a ella, la segresta.

No necessitem creure que tot és perfecte

Una altra estratègia, molt propera a l'anterior però essencialment diferent, és la idea que cal mirar sempre el costat bo de les coses: una cosa que, en principi, sona bastant bé. Com tantes vegades, el problema sorgeix quan es vol portar la fórmula més enllà d'on a aquesta li està permès anar. Del centrar-se en el positiu es passa a negar l'existència del negatiu, i aquí comença el conflicte, perquè el negatiu existeix. I tant que existeix!

Que sempre hi hagi un costat bo, alguna cosa de valor que treure de qualsevol experiència no implica que el que esdevingui ho faci per possibilitar el nostre aprenentatge. Les coses no ocorren perquè aprenguem, sinó que aprenem una vegada que han passat. Si fos a l'inrevés no seria aprenentatge, sinó disseny.

Tot i això, certs models d'autoajuda ens conviden a obviar el lleig, fosc i incòmode de la vida, per situar en un entorn tan càlid i acollidor com artificial. Proposen una dieta mental, que només permet ingerir pensaments positius, que finalment ens porta a una inanició de realitat, o senzillament a l'estupidesa. Immersos en aquestes propostes, els individus que les consumeixen se submergeixen en una alienació voluntària, un rebuig del que no confortable que, des d'una falsa confiança en la vida, fingeix estimar-la mentre oculta el aterrit que està pel que pogués passar-hi. No és l'amor a la vida, sinó la desconfiança en que realment valgui la pena ser viscuda en cru, sense maquillatge, tal com es presenta, el que vertebra aquesta forma de pensament.

L'autoajuda que mereixem

Perquè no sé si és una cosa que necessitem, però sens dubte ens vindria molt bé. Com a éssers humans, dotats de raó i voluntat de viure, mereixem un discurs que ens posi en contacte amb el nostre autèntic potencial. No ens cal exageracions, amb el que tenim és més que suficient. Tampoc caldrà decorar-; recordar-nos la seva disponibilitat serà suficient, ja que el que li falta no és potència, sinó presència, ja que sempre oblidem que hi és. No ho podem tot, està clar, però som capaços de molt més del que en general temem no poder assolir. Això és així.

Mereixem una autoajuda que ens faci veure les coses tal com són, no com ens agradaria que fossin. Per què? Perquè no cal edulcorar la vida, sinó assaborir-la, ja que malgrat la seva ocasional amargor, aquesta és tot el dolça i salada que el nostre paladar podria imaginar. Bé i mal existeixen, és clar que sí. "Només des de la nostra perspectiva", diran alguns. És cert, però és que aquesta perspectiva és la que ens permet apuntar-nos al món; és en ella on vivim. Per això, la tasca no és buscar el bonic i ignorar el lleig, sinó mirar el que hi ha, més aviat contemplar-lo, perquè darrere de tot el que ens encanta o espanta no hi ha altra cosa que realitat, capes i capes d'una realitat que ens pertany ia la qual pertanyem. Som un i el mateix. Res a témer al respecte.

L'autoajuda que respecta la dignitat del nostre pensament és aquella que no ens roba la vida, sinó la que ens torna a ella (perquè en aquests assumptes, pretendre afegir és sostreure una veritat que no necessita afegits). La que ens diu "ho sé, és dura, és implacable però ... no veus com brilla? És intensitat pura". Aquesta és la literatura que ens situa en un estat de confiança lúcida, que no s'enganya però així i s'atreveix; que ens posa en guàrdia, disposats a saciar una gana i set de vida de la qual no podem ni volem escapar. Ens convida a seguir, perquè aquesta és la nostra naturalesa, avançar.

Aquesta és l'única autoajuda que mereix dir-se així, la que ens dóna el suport que necessitem quan volem caminar el nostre camí, no la que ens diu què dreceres prendre, perquè és el nostre camí i no ho volem asfaltat ni amb passamans. Ho volem real, veritable.

Aquesta seria una autoajuda a l'altura del que som. Una autoajuda a l'altura de qui som.

Omar Linares és filòsof pràctic en thelosconsulta.com