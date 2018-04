La justícia europea admet una demanda contra la pujada de les pensions per sota de l'IPC

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit la demanda interposada pel Col·lectiu Ronda en nom de l'activista de Marea Pensionista Domiciano Sandoval per la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes a causa de la decisió del Govern d'Espanya de desvincular les revisions de les pensions de l'IPC.





En un comunicat aquest dimarts, el col·lectiu d'advocats ha explicat que tan sols el 5% de les demandes elevades davant del Tribunal d'Estrasburg denunciat vulneracions del Conveni de Drets Humans són admeses a tràmit i acaben sent resoltes pel TEDH.





El Col·lectiu Ronda ha detallat que en la demanda, que va ser presentada al febrer, invoquen la vulneració per part de l'Estat espanyol del conveni 102 de l'Organització Internacional del Treball (OIT), el Conveni Europeu de Drets Humans, el Codi Europeu de seguretat Social i la Carta Social Europea.





Segons asseguren, la normativa estableix "de manera inequívoca l'obligació per part dels estats de garantir i preservar el poder adquisitiu dels pensionistes davant els increments del cost de la vida", i concretament la Carta Europea demana tendir progressivament a elevar el nivell de protecció de la Seguretat Social.





L'advocat Miguel Arenas ha puntualitzat que "Espanya no està respectant la legislació comunitària i està violentant els drets dels pensionistes" i ha remarcat que esperen que de nou siguin els tribunals europeus els que determinin el maltractament que pateixen els pensionistes de l'Estat.





VULNERACIÓ DE LES LLEIS COMUNITÀRIES





"El Govern està dictant lleis i normes que vulneren la legislació comunitària, que és d'obligat compliment i de superior jerarquia legislativa. Preservar el poder adquisitiu dels pensionistes no és una qüestió de voluntat política, és una obligació legal", ha sostingut Arenas.





Per la seva banda, Sandoval ha indicat que des del 2013 les pensions pugen un 0,25% i, tot i que durant aquests cinc anys l'IPC no ha patit increments, els pensionistes han experimentat una pèrdua de poder adquisitiu: "La tendència és agreujar aquest escenari i no es revertirà amb promeses demagògiques de pujades minses a col·lectius de pensionistes especialment desfavorits".