Els lletrats avisen que podrien anul·lar-se decisions del Parlament votades per Puigdemont

Els lletrats del Parlament han advertit aquest dimarts als membres de la Mesa que algunes de les eventuals decisions que aprovi la Cambra amb el vot delegat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrien quedar anul·lades.





Fonts parlamentàries consultades han explicat que els juristes així ho han advertit en la reunió de la Mesa del Parlament d'aquest dimarts en la qual JxCat i ERC han fet valer la seva majoria perquè s'acceptés que l'expresident delegui el seu vot en un altre membre del seu grup parlamentari.





Els lletrats del Parlament precisen que no totes les decisions serien susceptibles de ser anul·lades, sinó aquelles en què el vot de Puigdemont pogués ser clau per decantar una votació.





Els partits independentistes tenen una majoria absoluta molt ajustada de 70 diputats, només dos per sobre dels 68 en què està fixada aquesta majoria, de manera que el vot delegat de Puigdemont sí que podria resultar clau per desencallar votacions.





Per exposar aquest raonament, els lletrats s'han basat en la sentència del Tribunal Constitucional del 27 de gener, en què l'Alt Tribunal va posar límits a una hipotètica investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat per part de la Cambra.





EL PUNT 5





En aquella resolució el TC va incloure dos punts que ara els lletrats adverteixen que són plenament vigents: el primer, el 4.C, que establia que "els membres de la Cambra sobre els quals malgrat una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó no podran delegar el vot en altres parlamentaris".





El segon punt clau, el 5 del mateix acte, advertia amb "declarar radicalment nul i sense valor i efecte qualsevol acte, resolució, acord o via de fet que contravingui les mesures cautelars adoptades en la present resolució".





Aquest punt 5 és el que esgrimeixen els juristes de la cambra per afirmar que, si el Parlament pren decisions amb el vot delegat d'Puigdemont, aquestes podrien ser declarades nul·les a posteriori i, per tant, la justícia les deixaria sense efecte.





INVESTIDURA A L'AIRE





Una de les properes votacions que podria celebrar la Cambra amb el vot delegat de Puigdemont seria la investidura del pròxim president de la Generalitat i, per tant, seria una de les decisions del Parlament susceptibles de ser declarades nul·les.





Així, la delegació de vot de l'expresident afegeix nous dubtes a les possibilitats de desencallar la investidura que estan negociant els partits independentistes.