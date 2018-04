La Campanya de la Renda 2017 arrenca amb l'app i el pla 'Li truquem' com a novetats

La Campanya de la Renda de 2017 començarà aquest dimecres, 4 d'abril, per a la presentació de les declaracions per Internet i per telèfon i per sol·licitar cita prèvia per al nou pla 'Li truquem', pel qual l'Agència Tributària (AEAT) dirà als contribuents per confeccionar la seva declaració, així com per realitzar-les a través de la nova 'app', una de les principals novetats de la campanya.





La campanya, que s'estendrà fins al pròxim 2 de juliol, arrenca el dimecres per a la presentació d'esborranys a través de Renda Web per Internet, que el passat exercici van suposar el 88% del total, i per via telefònica, i s'activaran les trucades entrants i sortints per confirmar les declaracions.





També es podran presentar declaracions a través de les dues grans novetats de la Campanya: amb la nova aplicació mòbil de l'Agència Tributària, que es pot descarregar des del passat 15 de març als 'markets' d'Apple i Android; i sol·licitant cita prèvia per al Pla 'En diem', pel qual l'AEAT de cridar els contribuents i els confeccionarà i presentarà la declaració per telèfon.





A més de les novetats de la 'app' i el Pla 'Li truquem', enguany l'AEAT ha eliminat els enviaments postals dels esborranys (declaracions amb càlculs realitzats), així com els missatges SMS amb el número de referència, de manera que per obtenir-caldrà omplir el DNI i la seva data de caducitat, a més de la casella 450 de la Renda 2016 i podrà consultar-se a través de la 'app' o Internet.





Per tercera Campanya de la Renda consecutiva, els contribuents han de disposar del sistema 'Renda AEB', després generalitzar per a tots els declarants, i per accedir caldrà identificar-se de la manera habitual -DNI electrònic, clau i nombre de referència-.





ATENCIÓ PRESENCIAL DES DEL 10 DE MAIG





Per la seva banda, el servei per a sol·licitar la cita prèvia per rebre atenció presencial s'iniciarà el 8 de maig i dos dies més tard, el 10 de maig, l'atenció presencial a oficines d'entitats col·laboradores, comunitats autònomes i de l'Agència Tributària.





Ja en el mes de juny, el dia 27 s'ha marcat com a data límit per presentar aquelles declaracions a ingressar mitjançant domiciliació i el 29 es posarà fi al període de sol·licitud de cita prèvia per totes les vies. El 2 de juliol es donarà per finalitzada la Campanya de la Renda 2017.





Les cites prèvies, tant per a l'atenció telefònica com per assistir a les oficines, podran sol·licitar-se a través de 'www.agenciatributaria.com' o als telèfons: 901 22 33 44-915 53 00 71 - 901 12 12 24-915 35 73 26 i les cites es facilitaran cada 15 minuts entre les 9:00 hores i les 20:30 hores.





El telèfon d'informació sobre la Renda atendrà els contribuents de dilluns a divendres de 9:00 hores a 19:00 hores i serà el 901 33 55 33-915 54 87 70.





LA NOVA 'APP' DE L'AEAT





Per la seva banda, l'app, una de les principals novetats de l'AEAT, s'ha pogut descarregar des del 15 de març i permet sol·licitar i emmagatzemar el número de referència i consultar les dades fiscals, així com presentar les declaracions des del 4 d'abril.





En concret, l'AEAT estima que l'aplicació es podrà descarregar en més de 44 milions de telèfons mòbils i que al voltant de 4,85 milions d'contribuents poden presentar la declaració en un sol 'clic' en el cas de les declaracions més senzilles.





Per a la resta, la 'app', que admet fins a 20 perfils d'usuari, els facilitarà l'obtenció del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges 'push' amb informació d'interès, i els derivarà a Renda web.





PLA 'LE CRIDEM'





L'altra gran novetat és l'anomenat Pla 'En diem', la cita prèvia es pot sol·licitar des del 4 d'abril, de manera que els que ho desitgin podran rebre una trucada de l'Agència Tributària i, a través d'ella, presentar la declaració de la renda. Les cites es facilitaran cada 15 minuts i les trucades s'efectuaran entre les 9 i les 20:30 hores.





A més dels 860.000 contribuents que no van realitzar cap canvi l'any passat, aquells treballadors amb uns rendiments del treball i del capital mobiliari inferiors a 65.000 i 15.000 euros, respectivament, amb un màxim d'un únic capital immobiliari, amb guanys i pèrdues patrimonials derivats o no de transmissions, excepte les que corresponguin a activitats econòmiques, i amb rendes procedents del règim a atribució de rendes de capital mobiliari i immobiliari, podran utilitzar el programa 'Le Vam trucar'.





AVANÇAMENT DE SERVEIS





Tot i que la Campanya de la Renda 2017 comença oficialment el dimecres, l'AEAT ja ha avançat diversos serveis d'assistència des del passat 15 de març, ja que des d'aquest dia els contribuents han pogut anar sol·licitant la seva número de referència i visualitzar a la pàgina web de l'AEAT i en l'aplicació seves dades fiscals.





A més, el 15 de març també van començar els enviaments postals als 860.000 contribuents que l'any passat van acudir a una oficina de l'Agència, però es van limitar a confirmar sense canvis la proposta de declaració confeccionada per l'organisme.





Aquests contribuents, que han anat rebent des de mitjans de març una carta amb les seves dades fiscals, la casella 450 per obtenir el nombre de referència i la informació dels serveis d'assistència, podran presentar la seva renda en la majoria de casos de manera més senzilla des el dimecres i obtenir abans la devolució que els correspongui sense esperar a l'assistència presencial al maig i juny.





En la campanya de 2016 es van presentar 19,7 milions de declaracions, de les quals 14 milions van sortir a retornar, sumant un total de 9.996.000 d'euros, i 4.860.000 van resultar a ingressar, per un total de 9.173.000 d'euros.