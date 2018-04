Un jutge decreta que l'Exèrcit pugui participar en el saló ExpoJove de Girona sense uniforme

Cartell de ExpoJove 2018





El Jutjat de Primera Instància 1 de Girona ha acordat que l'Exèrcit pugui participar a la sala de formació ExpoJove de Girona, però sense uniforme, després de la petició de mesures cautelars per part del Ministeri de Defensa després de la sanció per tres anys acordada per Fira de Girona per incompliment del codi ètic per portar uniforme.





El Ministeri de Defensa havia demanat com a mesures cautelars la suspensió de l'exclusió de l'Exèrcit per tres anys; la participació en aquesta edició, i la presència de personal uniformat de les Forces Armades a l'expositor.





Segons la interlocutòria, després d'una vista entre les parts en què no es va arribar a cap acord, el jutge ha estimat com a mesures cautelars la suspensió de l'exclusió i la petició de participació "fins a la la resolució ferma del procés judicial" a ExpoJove 2018, però ha denegat la qual demanava l'abstenció d'excloure personal uniformat.





La Fundació Fira de Girona havia acordat a principis de març sancionar les Forces Armades per l'incompliment de la normativa durant el saló de formació Expojove -que aquesta edició se celebra entre el 11 i el 14 d'abril- amb no assistència durant tres anys per l'ús de l'uniforme.





El Ministeri de Defensa al·lega que se li aplica una clàusula sancionadora recollida a les normes generals de participació per als expositors -amb data 26 d'abril de 2017- que es va redactar i va publicar una vegada que el contracte ja s'havia consumat, ja que ExpoJove va tenir lloc aquest any entre el 5 i 7 d'abril.





El jutge assenyala que és "evident" que quan Defensa va presentar abans del 15 de març la seva sol·licitud per participar en ExpoJove 2017 no es podia adherir a les normes generals de participació aprovades a l'abril que estipulava que la presentació de sol·licitud implicava el compromís de compliment del codi ètic i el règim sancionador.





No obstant això, la interlocutòria del jutge també evidencia que les Forces Armades eren coneixedores de que l'uniforme conculcava el codi ètic de Fira de Girona, i durant onze mesos no ha intentat obtenir un pronunciament judicial, pel que la seva "inactivitat" en aquest sentit impedeix prendre la mesura cautelar que puguin assistir amb uniforme.





L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenasc (PDeCAT), s'ha mostrat "satisfeta" amb les mesures cautelars adoptades pel jutge perquè validen el codi ètic de Fira de Girona, que assenyala que no es pugui acudir amb elements bèl·lics.





En declaracions als mitjans, Madrenas s'ha mostrat satisfeta perquè creu que l'Exèrcit no acudirà perquè, segons ella, les Forces Armades havien dit "per activa i per passiva que era impossible acudir sense l'uniforme. Seria una postura incongruent" que ara participessin sense ell.





Ha afirmat que "la pilota està a la teulada" de l'Exèrcit i que facin el que creguin convenient, i ha remarcat que Girona té com a línia estratègica la cultura de la pau i contra el bel·licisme.