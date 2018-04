Alberto Fernández demana a Colau condemnar les accions dels CDR

Fernández demana a Colau que condemni les accions dels CDR.





El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha demanat aquest dimarts a l'alcaldessa, Ada Colau, "condemnar" les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i no justificar-les, ha informat en un comunicat.





"Colau ha de saber que la intimidació, la coacció, els insults i amenaces també són violència", ha afirmat el líder popular, que ha assegurat que l'alcaldessa s'ha convertit en la defensora de l'independentisme radical, segons ell.





Fernández ha dit que hauria de personar a l'Ajuntament com a acusació particular contra aquells que provoquen danys en el mobiliari urbà i béns públics: "Ha arribat el moment que Colau sigui l'alcaldessa de tots, i no només la dels independentistes."