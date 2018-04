Sanció de Protecció de Dades per les declaracions de Santi Vidal

Vidal va assegurar que la Generalitat tenia les dades fiscals dels catalans.





L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha iniciat dos procediments sancionadors contra l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat després d'una denúncia de Vox per les declaracions de l'exsenador d'ERC i exjutge Santiago Vidal, ha informat Vox en un comunicat.





No obstant això, l'APDCAT deixa en suspens les actuacions d'investigació referents al tractament de les dades tributàries dels catalans -una de les afirmacions de Vidal-perquè aquests fets ja estan sent investigats pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, fins que hi hagi sentència .





Vox va interposar una denúncia al gener de 2017 davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que va ser posteriorment traspassada a l'APDCAT, després de les declaracions de Vidal en un cicle de conferències en què s'assegurava que la Generalitat tenia de forma il·legal les dades fiscals dels catalans i que sabien què jutges recolzaven la independència.





Llavors, Vox va sol·licitar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades adoptar mesures per prohibir la possible cessió o ús il·legal de dades, que s'investigués la possible elaboració de llistes de perfils ideològics de jutges i determinar possibles cessions il·legals de dades.





Ara l'Autoritat de Protecció de Dades han iniciat un procediment contra l'ATC per tres infraccions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) relatives a la conservació de dades, la contractació d'empresa tercera sense el contracte assenyalat per l'article 12 de la LOPD i deficiències pel que fa al sistema de contrasenyes d'accés a les dades tributàries dels ciutadans, segons consta en l'escrit de l'APDCAT.





El procediment contra el departament de Treball és per una suposada infracció per la transmissió de dades sense que s'hagués articulat l'instrument jurídic preceptiu amb el contingut assenyalat per l'article 12 de la LOPD.





L'assessor tècnic en matèria de protecció de dades que va redactar les denúncies en nom de Vox, Ricardo Chamorro, ha manifestat que els milions de dades dels catalans que fa servir la Generalitat "haurien estat tractats de manera arbitrària, segons paraules l'exsenador Santiago Vidal, cap a un interès clarament rupturista amb el marc constitucional ".