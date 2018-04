Els dos sanitaris acusats de violar una dona en una ambulància a Barcelona neguen els fets

La Fiscalia dóna plena veracitat al testimoni de la víctima.





Els dos sanitaris acusats d'presumptament violar una dona en una ambulància a Barcelona i la denunciant s'han contradit durant el judici, i mentre ella ha reiterat que va ser violada pels dos homes encara que no recorda les seves cares ells ho han negat.





En el judici celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, la dona, que ha declarat amb els acusats darrere d'un biombo, ha relatat que es va desmaiar al carrer Josep Tarradellas amb Numància el 21 d'agost de 2015, sobre les 1.00 hores, per haver begut vi i una medicació per dormir.





Havia passat el dia amb un amic, havien begut vi en el menjar ia la tarda, i es pensava quedar a dormir a casa d'ell, encara que per una discussió finalment va abandonar la casa i va anar amb ell a buscar un taxi, moment en què va perdre el coneixement.





No recorda res fins que va obrir els ulls, es va trobar recolzada en una llitera i va veure dos homes en un habitacle que semblava una ambulància, un al costat del seu cap amb el penis introduït a la boca i un altre penetrant vaginalment: "Em deien que no havia passat res. És clar que ha passat, m'esteu violant, els vaig dir ".





En el seu relat, la dona ha puntualitzat que no recorda les cares dels agressors, només les seves veus, i que en tot moment va ser amb dos homes a la cabina, també quan l'ambulància va reprendre la marxa, un extrem qüestionat per ells perquè només eren ha dos que estaven de servei en aquesta ambulància.





Ha indicat que li van negar poder baixar de l'ambulància si no signava l'alta voluntària i li van dir que la portarien a casa si es portava bé, al que ella al principi es va negar, però com volia sortir d'allà al final va accedir: "Vaig sortir en estampida de l'ambulància. No vaig mirar enrere ".





Els dos acusats -el conductor i l'assistent de cabina de la ambulancia- han coincidit a relatar que van recollir a la dona en estat inconscient, li van practicar les primeres atencions, va recobrar el coneixement -un extrem confirmat també per dos mossos d'Esquadra - i la central del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va decidir traslladar-la a l'hospital perquè tenia el pols baix.





Durant el trajecte, segons han relatat ells, la dona estava "conscient i loquaç", va estar parlant amb l'assistent de cabina i en un moment va manifestar que es negava a anar a l'hospital.





Segons ells, aquest va ser el motiu que l'ambulància estigués 14 minuts parada a la cruïlla de Josep Tarradellas amb Numància, perquè van tractar de dissuadir i convèncer-la anar a l'hospital tot i que finalment van consultar amb la central del SEM, que va autoritzar deixar anar si autoritzava el alta voluntària.





La dona ha explicat que quan va arribar a casa es va prendre un somnífer i se'n va anar a dormir, i només va anar a denunciar la nit de l'endemà, encoratjada per la seva exparella i company de pis, i no va ser fins a tres dies després a l'Hospital Clínic per ser revisada.





Els metges que la van examinar han explicat que la víctima es medicava amb antidepressius i ansiolítics i que això barrejat amb alcohol pot produir un estat de sedació sense descartar que també pugui tenir com a efecte les al·lucinacions o somnis.





També han explicat que no van trobar cap lesió ginecològica i les agents de la Policia Científica dels Mossos han descartat trobar restes d'ADN d'un dels acusats en les peces de roba de la víctima.





PLENA VERACITAT





La Fiscalia dóna plena veracitat al testimoni de la víctima, única prova de càrrec en el cas, i ha atribuït algunes de les "contradiccions" de la dona al seu estat de xoc.





Ha destacat l'absència "d'ànims espuris" en la seva denúncia i ha apuntat als 14 minuts que l'ambulància va estar parada sense cap motiu, demanant per als dos acusats set anys de presó per dos delictes d'abús sexual.





En canvi, les defenses han demanat l'absolució fent posat èmfasi que les acusacions no han quedat acreditades i han posat en dubte el testimoni de la víctima, assegurant que va poder tenir "somnis" i que està desequilibrada.





Entre les contradiccions, han assenyalat que ella va dir estar inconscient en l'ambulància quan va ser vista ja conscient pels Mossos abans de ser traslladada, que ha canviat el seu relat que fa a la ingesta d'alcohol -primer va dir que havia begut molt i en el judici ha negat estar ebria- i en el fet de la presència de dos sanitaris en tot moment a la cabina quan un d'ells era el conductor.