El preu de l'electricitat a Espanya tornarà a ser aquest dimecres el més barat de la UE

Serà la sisena vegada en les últimes setmanes.





El preu de l'electricitat al mercat majorista espanyol marcarà novament aquest dimecres el nivell més baix de la Unió Europea (UE), al costat del de Portugal, amb una mitjana per al dia de 31,03 euros per megawatt hora (MWh), segons dades de l'operador del mercat ibèric, Omie.





Així, aquesta serà la sisena vegada en les últimes setmanes en què el preu del 'pool', com és conegut el mercat majorista de l'electricitat, d'Espanya serà el més barat de la UE.





En concret, el preu de l'electricitat a Espanya estarà molt per sota dels països escandinaus (Suècia, Dinamarca o Noruega), que habitualment marquen els nivells més baixos i que demà es situaran en els 42 i 43 euros per MWh.





Altres països de la UE com França (36,3 euros per MWh), Alemanya (37 euros per MWh), Regne Unit (56 euros per MWh) o Itàlia (59 euros per MWh), també donaran preus bastant més alts que els de Espanya.





En les últimes setmanes, el preu majorista de l'electricitat a Espanya ha estat el més baix de la Unió Europea diversos dies, destacant especialment el passat Divendres Sant, quan va marcar 4,5 euros per MWh de mitjana, el seu preu més baix des de març de 2014.

PES DE L'EÒLICA





La participació de les renovables, especialment l'eòlica, en la generació, és una de les causes principals d'aquest abaratiment en el mercat majorista de l'electricitat.





De fet, al mes de març, la producció d'origen eòlic va ascendir a 6.937 gigawatts hora (GWh), un 62,7% més que en el mateix període de l'any passat, i va representar el 32,9% de la producció total, sent la principal font en la generació, segons dades de Red Eléctrica (REE), per davant de nuclear (19,2%) i molt per sobre dels cicles combinats (5,9%) i el carbó (5,4%) .





En el primer trimestre del 2018, l'eòlica també va ser la principal font de generació, amb el 26,5% del total, seguida de la nuclear (21,6%) i la hidràulica (13,5%).





EL 'POOL'





El mercat majorista de l'electricitat funciona de forma marginalista, de manera que les tecnologies entren per ordre de cost i l'última d'elles a participar, la més cara, marca el preu per al conjunt.





Els preus horaris s'apliquen als consumidors domèstics que disposin de comptadors 'intel·ligents' i tarifació per hores, entre els quals figuren els usuaris que tenen contractat el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) i disposen d'aquests aparells.





El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant a l'IVA ia l'Impost d'Electricitat.





El Govern ha congelat per 2018 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats. Per la seva banda, els preus diaris del mercat majorista es fixen amb un dia d'antelació, cap al migdia.