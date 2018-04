El Museu del Disseny de Barcelona i el de la Música, tancats per la vaga

El Dhub i el de la Música han tancat per la vaga.





El Museu del Disseny de Barcelona (Dhub) i el de la Música han tancat aquest dimarts a la vaga de treballadors del personal de les empreses MagmaCultura i Ciut'art en museus de la capital catalana convocada pel sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT ).





Altres museus també s'han vist afectats com el Museu Històric, que roman obert però no disposa de servei de consulta i reproducció de documents, i el Museu Picasso, per la presència de piquets informatius a l'entrada.





D'altra banda, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) té el dimarts el seu festiu setmanal, i el Fabra Coats està tancat per obres de desmuntatge d'una exposició.





"NORMALITAT" A LA MAJORIA





El comissionat de Cultura, Joan Subirats, ha dit que "la majoria dels museus de la ciutat funcionen amb normalitat tot i la vaga", i ha reconegut que el que li consta que hi ha hagut algunes complicacions al Museu Picasso a causa de la presència de piquets informatius.





Subirats també ha afirmat: "Portem tres reunions de mediació amb l'empresa gràcies a la Generalitat, i seguirem dialogant per arribar a un acord".





MagmaCultura, empresa que gestiona el personal de l'Picasso, Macba i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ha destacat la seva voluntat de diàleg, i ha retret el "bloqueig" en l'accés al Museu Picasso.