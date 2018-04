Criteria Caixa crea una Comissió d'Estratègia

Comissió d'Estratègia de CriteriaCaixa.





El Consell d'Administració de CriteriaCaixa, presidit per Isidre Fainé, ha acordat la creació d'unanova Comissió d'Estratègia el seu comès serà potenciar la cultura corporativa, definir el pla operatiu de Criteria en els propers anys i avaluar projectes i inversions que, pel seu volum, termini i dimensió estratègica, requereixin d'una especial supervisió.





A més d'Isidre Fainé, President de la Fundació Bancària "la Caixa" i de CriteriaCaixa, formaran part d'aquesta Comissió d'Estratègia a quatre persones: Marcelino Armenter (director general d'CriteriaCaixa), Jaume Giró (director general de la Fundació Bancària "la Caixa" ), Alejandro García-Bragado (Vicepresident del Consell d'Administració de CriteriaCaixa) i Javier Pas (director de l'àrea fiscal i legal de CriteriaCaixa).





CriteriaCaixa té com a objectiu la gestió activa de les inversions d'una cartera de participades amb actius per valor de més de 24.000 milions d'euros.





La fi és el de dotar amb els seus rendiments el pressupost de l'Obra Social "la Caixa", primera fundació privada d'Espanya i la tercera més important del món per volum d'actius, només per darrere de la Fundació Bill i Melinda Gates i de la Welcome Trust Foundation. A més, és una de les primeres fundacions del món en inversió social (520 milions d'euros el 2018).





CriteriaCaixa aglutina participacions accionarials en sectors estratègics, com ara el bancari, energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.





Durant l'exercici 2017, CriteriaCaixa va obtenir uns beneficis de 1.459 milions d'euros, un 45% més que el 2016. La millora es deu, sobretot, a una major aportació de la cartera bancària ia la reducció de les despeses financeres.





El benefici de la cartera bancària va ascendir a 972.000.000, amb especial esment als dividends de CaixaBank, Bank of East Asia i grup Financer Inbursa.





Per la seva banda, la cartera industrial i de serveis de Criteria va aportar uns resultats de 543 milions, procedents fonamentalment de les participacions a Gas Natural, Abertis, Suez, Saba Infraestructures i InmoCriteriaCaixa.