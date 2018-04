Una fallada en el sistema d'Eurocontrol provoca retards en la meitat dels vols de tot Europa

La capacitat de xarxa europea es reduirà un 10%.





L'Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria, Eurocontrol, ha alertat aquest dimarts de la pertorbació en el trànsit aeri a Europ a causa d'un problema en el seu sistema de gestió, que reduirà en un 10% la capacitat de la xarxa europea i provocarà possibles retards en la meitat dels vols programats.





"Hi ha hagut una fallida del Sistema de Gestió del Flux Tàctic Reforçat (ETFMS, per les sigles en anglès), amb un impacte en el sistema de pla de vols associat", ha informat Eurocontrol en un comunicat.





L'organisme intergovernamental ha admès que "aproximadament la meitat" dels 29.500 vols previstos a la xarxa europea per a aquest dimarts podria "patir algun retard" a causa de la fallida del sistema i ha precisat que espera que les operacions de xarxa es reprenguin a última hora de la tarda.





PROBLEMA IDENTIFICAT





Eurocontrol ha assegurat que el problema "ha estat identificat" i s'ha posat en marxa un pla de contingència, que es mantindrà en les pròximes hores fins que hi hagi certesa que el sistema té "dades suficients" per operar de manera "completament correcta" .





Per la seva banda, alguns aeroports, com el de Brussel·les, han limitat el nombre d'enlairaments a deu per cada hora a causa del problema detectat en el sistema de gestió.