Una intervenció del metge de família redueix un 45% el consum d'ansiolítics

La intervenció educativa redueix el consum d'ansiolítics.





Un estudi promogut per la Xarxa d'Investigació en Activitats Preventives i Promoció de la Salut (redIAPP) avala que "una breu" intervenció educativa per part del metge de família ajuda a reduir el consum dels ansiolítics i hipnotitzants més freqüents gairebé a la meitat; un 45%.





En l'estudi BenzoRed, liderat per la doctora Caterina Vicens, metgessa de família a les Balears, han participat un total de 75 metges de família de València, Balears i Catalunya.





En total, es va realitzar sobre 532 pacients amb una edat entre 18 i 80 anys, amb consum de benzodiazepines des de feia més de sis mesos i sense cap malaltia psiquiàtrica greu.





Segons expliquen, va consistir en analitzar si amb entrevistes estructurades als pacients, donant-los pautes escrites sobre la deshabituació i visites de seguiment des de les consultes de l'Atenció Primària, s'aconseguia reduir el consum de benzodiazepines.





Els pacients es van dividir en tres grups. Un grup de control sobre el qual no es va fer cap intervenció educativa, i dos grups intervenció.





En un primer grup es va realitzar des de la consulta: entrevista estructurada, se li van oferir pautes de deshabituació i informació escrita sobre com realitzar-la. En un segon grup a més de tot l'anterior, es van realitzar també visites de seguiment.





En finalitzar la intervenció d'un any, expliquen, es va observar una reducció del consum de benzodiazepines el 45% en el primer grup intervenció i del 45,2% en el segon grup d'intervenció.





Amb aquests resultats, Vicens ha explicat que aposten "per conscienciar i formar els metges de família perquè facin aquestes intervencions des dels seus consultes".





"Es tracta que metge i pacient tinguin una entrevista en què parlen dels avantatges i inconvenients del consum, de les conseqüències negatives, del concepte de dependència i del reconeixement dels símptomes d'abstinència incidint que són transitori", assegura.





D'altra banda, l'equip investigador ha desenvolupat una sèrie de pautes i consells adreçats als metges de família per a formar-los en la deshabituació de les benzodiazepines.





Per això, abans de començar amb la deshabituació de les benzodiazepines s'ha de valorar en quin moment està el pacient (si el seu insomni o ansietat són molt intensos o no), si disposa de suport social, o si té patologies psiquiàtriques greus (cosa que determinaria seva derivació a un especialista).





RISC DEL CONSUM





Un cop es decideix que el pacient és susceptible de començar amb la reducció del consum de benzodiazepines, cal informar-lo del risc que pot tenir per a la salut el consum d'aquests fàrmacs de forma prolongada i dels beneficis de la seva deshabituació. I començar amb una deshabituació personalitzada segons cada pacient, expliquen.





Per Vicens, "l'objectiu és realitzar un descens entre el 10 i el 25% de la dosi inicial cada dues setmanes, encara que sempre en funció de com se sent i el porta el pacient".





"És preferible una reducció més lenta i progressiva, que no anar massa ràpid i que hàgim de incrementar la dosi de nou perquè el pacient pateix massa abstinència", ha afirmat.