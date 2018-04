Sindicat policial demana al Síndic que investigui agressions a agents el 25 de març

Manifestació de l'ANC el passat 25 de març.





El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha informat el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que 23 agents dels Mossos d'Esquadra van patir agressions durant les manifestacions del diumenge 25 de març i li ha demanat que les investigui.





Segons ha informat el sindicat aquest dimarts en un comunicat, ha tingut coneixement que el Síndic investigarà d'ofici l'actuació dels Mossos en aquestes protestes, de manera que l'SPC ha sol·licitat que la investigació també determini si l'operatiu planificat era suficient atenent els efectius i material disponibles.





El sindicat també ha demanat que es determinin les actuacions dutes a terme des de la retirada de les pilotes de goma, ja que, segons ha criticat, el Govern no ha complert amb l'augment d'efectius d'ordre públic ni amb els mitjans tècnics necessaris per al canvi de model "sense risc per a la integritat física dels agents".