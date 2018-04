Diputada del PP renuncia al seu sou del Congrés per quedar-se amb el de regidor i cobrar més que Rajoy

Esteller rep uns 3.000 euros anuals més que Rajoy.





La recentment incorporada diputada del PP per Barcelona Maria Àngels Esteller Ruedas ha decidit renunciar al seu sou del Congrés per poder seguir cobrant com a regidor d'oposició de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec pel qual percep un salari anual fins i tot superior al del president del Govern, Mariano Rajoy.





La regidora Esteller, que substitueix en el seu escó al qual va ser cap de Gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, va haver de triar a la seva arribada a la cambra baixa per un dels dos sous públics als quals té dret, el de diputada del partit que governa o el de regidor de l'oposició a la capital catalana.





La seva decisió va ser renunciar al seu salari base com a diputada, que és de 2.842,01 euros al mes, encara que manté la indemnització que abona al Congrés als diputats de fora de Madrid, que és de 1.842,10 euros.





Si hagués optat pel sou de diputat ras, cobraria cada mes 4.684,11 euros, amb dues pagues extra, lluny dels més de 6.000 euros que ve cobrant com a regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona.





En concret, Esteller rep com a regidor un sou de 84.532,08 euros anuals, per sobre de la retribució anual que els pressupostos generals de l'Estat per a 2018 reserven per al president del Govern (no arriba a 81.000 euros i sense pagues extra).





CONGRÉS LI VA DONAR el plàcet





La nova diputada va informar de la seva activitat extraparlamentària i la seva retribució a la Comissió de l'Estatut del Diputat, que el va autoritzar a renunciar al seu salari com a diputada en favor del de regidora portaveu del consistori que dirigeix Ada Colau.





La legislació espanyola no permet compatibilitzar dos sous públics però sí que un diputat pugui compaginar el seu escó amb una alcaldia o regidoria, sempre que "no es menyscabe el règim de dedicació absoluta a les tasques parlamentàries", com així ho estableix la Llei Orgànica del Règim electoral general (LOREG).





Aquest va ser l'argument que va donar la Comissió de l'Estatut del Diputat, que presideix el popular Leopoldo Barreda, per donar el vistiplau a la petició d'Esteller, que es va incloure en l'últim dictamen que va avalar fa poc el Ple del Congrés.