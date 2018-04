Associacions de jutges i fiscals es manifestaran aquest dijous per reivindicar millores laborals

Associacions de jutges i fiscals reclamen millores laborals.





Les associacions de jutges i fiscals i els sindicats de funcionaris CSIF i STAJ han convocat concentracions davant el Ministeri de Justícia i els jutjats per a aquest dimecres i dijous per tal de reivindicar millores laborals.





Els primers a parar seran els funcionaris que es concentraran, a les 13.00 hores de demà dia 4 davant el Ministeri de Justícia, segons han informat STAJ i CSIF per protestar per l ' "actitud" del ministre Rafael Catalá i el seu equip ministerial davant les seves reivindicacions .





Segons assenyala STAJ en un comunicat, aquest departament no compleix l'acord de desembre de 2015 signat amb els sindicats per millorar les condicions de treball i ressalta que "continua amb la seva actitud de no negociar, tot i que la llei els obliga".





Així mateix, titllen de "mentides evidents" les 50 esmenes que ha presentat el PP al Congrés dels Diputats a la Proposició de llei per a la reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), perquè se suposava que "seria un tràmit urgent "per a la devolució dels permisos als funcionaris de justícia i Jutges i fiscals.





CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA





La degana de Barcelona, la fiscal en Cap provincial i la degana de l'Hospitalet de Llobregat han convocat una concentració de Magistrats / des i Fiscals per adherir-se a les peticions de les Associacions Judicials i Fiscals.





L'acte tindrà lloc a les 13 hores a l'Auditori de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i consistirà en la lectura del text consensuat.