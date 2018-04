'Vendre's per menjar', documental que denuncia la prostitució infantil

Missions Salesianes ha llançat la campanya 'Vendre's per menjar' amb motiu del Dia Mundial contra la prostitució infantil, que se celebra aquest dimecres 4 d'abril, per denunciar l'explotació sexual que "223 milions de nens i nenes" pateixen en tot a tot el món i per fer una crida contra aquesta forma de "esclavitud" que, segons ell, és "un dels grans desafiaments del segle XXI".





En el marc d'aquesta campanya, Missions Salesianes ha presentat 'Love', un documental de mitja hora dirigit per Raúl de la Fuente que pretén acostar la realitat que viuen les menors que es veuen forçades a prostituir-se a Freetown, la capital de Sierra Leone.





Així mateix, el documental mostra el treball que desenvolupen els Salesians per "treure del carrer i oferir educació" a moltes nenes que "l'única sortida que veuen" per sobreviure és la prostitució.





Des Missions Salesianes denuncien que la prostitució infantil "és una forma moderna d'esclavitud" que en l'actualitat pateixen més de 150 milions de nenes i 73 milions de nens al món: "La infància ha de ser protegida d'una de les pitjors formes de maltractament contra els nens i nenes ", assenyalen.





A més, posen l'accent en les "greus seqüeles" que deixa "de per vida" als menors que són explotats sexualment, a part de les "greus conseqüències" que té per a la seva salut física i psicològica ".